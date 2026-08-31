Серхио Перес помага на Кадилак с привличането на кадри

Серхио Перес заяви, че се е опитал да „повлияе“ на някои от назначенията в Кадилак за дебютния сезон на отбора във Формула 1, като е предложил обратна връзка за потенциални цели, които тимът да привлече.

Появата на единадесети отбор във Формула 1 разшири пазара на труда в шампионата, но това естествено води и до засилена конкуренция за инженери и персонал – една от причините, поради които утвърдените отбори не приеха радушно новото попълнение.

What advice would Checo give his younger self? 👀



Be sure not to miss the latest episode of Beyond The Grid with Cadillac's Sergio Perez! 📺🎧#F1 pic.twitter.com/FuJBPLxadL — Formula 1 (@F1) August 30, 2026

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Перес, който има опит като пилот на Заубер, Макларън, Форс Индия/Рейсинг Пойнт и Ред Бул, е изградил работни взаимоотношения със значителна част от падока. Поради това той има представа за потенциални кадри, които според него биха могли да дадат сериозен тласък на Кадилак.

В разговор за подкаста на Формула 1 Beyond the Grid Перес сподели, че няма пряка власт да взима решения за нови назначения, но е готов да прави предложения, за да се възползва от „апетита“ към американския отбор.

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„Очевидно познавам много добри хора. Все пак съм в този падок от дълго време - каза Перес. - Опитвах се да привлека няколко души, разбира се, но в крайна сметка трябва да знаеш и позицията си. Аз не съм този, който взима решенията кого да доведе и кого да наеме.“

„Това не е моята роля. Но очевидно се опитвам да влияя и да казвам на отбора: „Мисля, че този човек ще бъде добър, ако дойде“ и така нататък. И всичко, което виждам, е, че апетитът към Кадилак в падока се увеличава с всеки изминал ден. А това е нещо хубаво за един отбор от Формула 1.“

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Перес добави, че присъединяването на Дженерал Моторс към Формула 1 е значително предимство, както и фактът, че американският автомобилен гигант има опит в моторните спортове чрез другите си марки.

Той смята, че експертизата от други шампионати може да предложи свежи начини на мислене във Формула 1, сравнявайки това с връзката между отбора на Макларън във Ф1 и техния екип в Индикар.

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„Вярвам в оперативната структура на компанията, защото Дженерал Моторс е производител, който се е занимавал с моторни спортове през цялото време - каза Перес. - А нивото на конкурентоспособност в САЩ е изключително високо. Те бяха много полезни в много отношения. Успяхме да научим неща от тях. Мисля, че като отбор трябва да сме отворени.

„Знаете ли, има много какво да научим от други серии, от други начини на работа. Например, преди няколко години Макларън успя да извлече предимство от своя отбор в Индикар по отношение на това как подхождаха към окачването и други подобни неща. Така че винаги има място за подобрение и учене. Мисля, че докато имаш ясен механизъм и си в състояние бързо да приложиш идеята на пистата, тогава това е положително.“

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Снимки: Gettyimages