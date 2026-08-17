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АЕК подписа с гръмко име

  • 17 авг 2026 | 12:01
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АЕК подписа с гръмко име

АЕК Атина официално привлече в редиците си бившия номер 2 от драфта на НБА Дерик Уилямс с договор за 1+1 години. Сделката връща ветерана в Гърция, след като в кариерата си в НБА той изигра 428 мача и достигна до финалите през 2017 г. с Кливланд.

35-годишният баскетболист вече е в Гърция и се завръща в страната, където преди това игра за Панатинайкос през сезон 2022/23.

Този ход връща бившия избор от лотарията на НБА в европейския баскетбол след скорошни престои в Пуерто Рико и Южна Корея.

Уилямс притежава богат опит в Евролигата, където е носил екипите на Байерн Мюнхен, Фенербахче, Валенсия, Макаби Тел Авив и Панатинайкос.

В общо 160 мача в Евролигата високото 2.03 метра крило има средни показатели от 11.0 точки и 3.6 борби за малко над 25 минути на паркета.

Последният му сезон в най-силния европейски клубен турнир беше с Панатинайкос през 2022/23 г., след което продължи кариерата си извън Европа.

Преди да се утвърди на Стария континент, Уилямс пристигна в НБА със значителни очаквания.

Минесота Тимбъруулвс го избра под номер 2 в драфта на НБА през 2011 г., веднага след като Кливланд Кавалиърс взе Кайри Ървинг с първия избор.

Уилямс влезе в лигата след два сезона в колежанския отбор на Аризона, където през втората си година записа средно по 19.5 точки и 8.3 борби.

Той прекара първите си два пълни сезона в НБА с Минесота, преди да бъде трансфериран в Сакраменто Кингс през ноември 2013 г.

Впоследствие игра за Ню Йорк Никс, Маями Хийт и Кливланд Кавалиърс, като през 2018 г. записа и два мача за Лос Анджелис Лейкърс.

Най-силният му сезон в НБА беше през 2012/13 с Минесота, когато постигна средно по 12.0 точки и 5.5 борби в 78 изиграни срещи.

Уилямс достигна и до финалите на НБА с Кливланд през 2017 г. Той взе участие в осем мача от плейофите по време на похода на Кавалиърс, въпреки че ролята му беше ограничена, а отборът му в крайна сметка загуби от Голдън Стейт Уориърс.

Като цяло Уилямс има 428 мача в редовния сезон на НБА, от които 112 като титуляр, със средни показатели от 8.9 точки, 4.0 борби и 0.7 асистенции за 20.7 минути игра. Процентът му на стрелба от игра в кариерата му в НБА е 43.4%.

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