Краев с цял мач при нов европейски успех на Апоел

Българинът Андриан Краев стартира като титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал при успеха на клубния си Апоел (Тел Авив) с 2:0 срещу полския ГКС Катовице в първата среща от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Израелците отбелязаха и двете си попадения още преди почивката, като в 5-ата минута Став Туриел откри резултата, а в 18-ата Роей Алкукин покачи. Този сблъсък се изигра на стадион „Диошдьор" в унгарския град Мишколц, тъй като от есента на 2023 г. насам международни спортни събития в Израел се провеждат с много големи изключения заради кризата в Близкия Изток, стартирала заради нападенията на групировката „Хамас" и продължила с последвалите военни действия.

В миналия кръг от надпреварата Краев и компания отстраниха 14-кратния български шампион Лудогорец, а в първия мач те отново победиха с 2:0. Сега те ще се надяват на позитивна развръзка и в настоящата битка, за да довършат започнатото на реванша в Полша, който предстои на 12 август (сряда) от 19:00 часа българско време.

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