Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Тел Авив)
  3. Краев с цял мач при нов европейски успех на Апоел

Краев с цял мач при нов европейски успех на Апоел

  • 6 авг 2026 | 23:30
  • 3714
  • 0
Краев с цял мач при нов европейски успех на Апоел

Българинът Андриан Краев стартира като титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал при успеха на клубния си Апоел (Тел Авив) с 2:0 срещу полския ГКС Катовице в първата среща от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Израелците отбелязаха и двете си попадения още преди почивката, като в 5-ата минута Став Туриел откри резултата, а в 18-ата Роей Алкукин покачи. Този сблъсък се изигра на стадион „Диошдьор" в унгарския град Мишколц, тъй като от есента на 2023 г. насам международни спортни събития в Израел се провеждат с много големи изключения заради кризата в Близкия Изток, стартирала заради нападенията на групировката „Хамас" и продължила с последвалите военни действия.

В миналия кръг от надпреварата Краев и компания отстраниха 14-кратния български шампион Лудогорец, а в първия мач те отново победиха с 2:0. Сега те ще се надяват на позитивна развръзка и в настоящата битка, за да довършат започнатото на реванша в Полша, който предстои на 12 август (сряда) от 19:00 часа българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8153
  • 9
Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1118
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3843
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1635
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7265
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1577
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 23211
  • 53
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 18507
  • 112
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7843
  • 12
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 8696
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28102
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8153
  • 9