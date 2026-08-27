Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Хеттрик на Бари класира Евертън напред

Хеттрик на Бари класира Евертън напред

  • 27 авг 2026 | 01:18
  • 118
  • 0
Хеттрик на Бари класира Евертън напред

Евертън нямаше проблеми да се класира за третия кръг на Купата на лигата. "Карамелите" спечелиха с 4:0 гостуването си на втородивизионния Престън. С хеттрик се отличи Тиерно Бари. Четвъртото попадение бе дело на лятното попълнение Бренън Джонсън.

Дейвид Мойс, който прекара в Престън четири години в началото на треньорската си кариера, заложи на силен състав, като бе направил само три промени от срещата с Кристъл Палас преди няколко дни. Евертън доминираше от началото, а Бари откри резултата в 25-ата минута, когато се възползва от центриране на Виталий Миколенко.

Домакините стигнаха до добра възможност за изравняване, но Лео Лирой не уцели вратата. Бари отбеляза втория си гол в мача след час игра и реши двубоя с трето попадение в 70-ата минута. Нападателят, който се разписа и срещу Палас, след това се отчете и с асистенция. Той подаде на Джонсън, който влезе като резерва и отбеляза първия си гол от миналия ноември.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

  • 26 авг 2026 | 23:57
  • 18805
  • 45
Динамо (Загреб) пак се самосаботира и прати втори отбор от Норвегия в ШЛ

Динамо (Загреб) пак се самосаботира и прати втори отбор от Норвегия в ШЛ

  • 26 авг 2026 | 23:56
  • 2136
  • 0
С човек по-малко Хартс направи огромен подвиг във Виена и спаси европейската кампания

С човек по-малко Хартс направи огромен подвиг във Виена и спаси европейската кампания

  • 26 авг 2026 | 22:38
  • 5128
  • 3
УЕФА оттегля заплахата за бойкот на турнирите на ФИФА

УЕФА оттегля заплахата за бойкот на турнирите на ФИФА

  • 26 авг 2026 | 20:52
  • 825
  • 0
Национал на Канада ще претърпи нова операция

Национал на Канада ще претърпи нова операция

  • 26 авг 2026 | 20:32
  • 1013
  • 0
Секо Фофана се завърна в Порто

Секо Фофана се завърна в Порто

  • 26 авг 2026 | 20:01
  • 932
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

  • 26 авг 2026 | 23:50
  • 179099
  • 1721
Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 00:33
  • 8160
  • 10
Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

  • 26 авг 2026 | 23:54
  • 15721
  • 13
Левски: Загубата не може да заличи невероятното "синьо" лято

Левски: Загубата не може да заличи невероятното "синьо" лято

  • 27 авг 2026 | 00:18
  • 2817
  • 9
Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open

Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open

  • 26 авг 2026 | 22:14
  • 36693
  • 21
Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

  • 26 авг 2026 | 23:57
  • 18805
  • 45