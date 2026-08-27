Хеттрик на Бари класира Евертън напред

Евертън нямаше проблеми да се класира за третия кръг на Купата на лигата. "Карамелите" спечелиха с 4:0 гостуването си на втородивизионния Престън. С хеттрик се отличи Тиерно Бари. Четвъртото попадение бе дело на лятното попълнение Бренън Джонсън.

Дейвид Мойс, който прекара в Престън четири години в началото на треньорската си кариера, заложи на силен състав, като бе направил само три промени от срещата с Кристъл Палас преди няколко дни. Евертън доминираше от началото, а Бари откри резултата в 25-ата минута, когато се възползва от центриране на Виталий Миколенко.

FT. Through to the next round of the @Carabao_Cup thanks to a Thierno Barry hat-trick and a first goal in blue for Brennan Johnson! 👏



[0-4] #UTFT pic.twitter.com/myhAa8RLcJ — Everton (@Everton) August 26, 2026

Домакините стигнаха до добра възможност за изравняване, но Лео Лирой не уцели вратата. Бари отбеляза втория си гол в мача след час игра и реши двубоя с трето попадение в 70-ата минута. Нападателят, който се разписа и срещу Палас, след това се отчете и с асистенция. Той подаде на Джонсън, който влезе като резерва и отбеляза първия си гол от миналия ноември.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago