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Порто се развихри и не даде шанс на десет от Бенфика в зрелищно дерби

  • 21 сеп 2026 | 02:18
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Порто се развихри и не даде шанс на десет от Бенфика в зрелищно дерби

Порто спечели първото издание за този сезон на вечното дерби на португалския футбол, след като се наложи с 3:1 срещу Бенфика в изключително атрактивен мач на своя "Ещадио до Драгао".

"Драконите" изковаха победата след головете на Габриел Вейга (31'), Виктор Фрохолд (54') и Хван Ин-Бом (60'), а Александер Ба (51') се разписа за "орлите".

Гостите от Лисабон нямаше как и да се надяват на нещо повече, тъй като около час игрово време бяха с човек по-малко заради изгонването на Клеман Лангле в 35-ата минута. Въпреки това "червените" опитаха отпор и дори за кратко бяха изравнили резултата, но силите им се оказаха недостатъчни.

Това бе дебютно поражение за Бенфика през кампанията, като лисабонци имат и едно равенство, което ги отдалечи от върха на четири точки. Там е именно шампионът Порто, който е безгрешен след седем победи в седем мача в Лига Португал през сезон 2026/2027.

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