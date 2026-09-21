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  3. Фламенго поведе колоната в Бразилия убедително след пета поредна победа

Фламенго поведе колоната в Бразилия убедително след пета поредна победа

  • 21 сеп 2026 | 03:28
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Фламенго поведе колоната в Бразилия убедително след пета поредна победа

Шампионът Фламенго изигра пореден силен мач в Бразилейрао Betano, след като се наложи с 2:1 при домакинството си на РБ Брагантино в среща от 28-ия кръг на шампионата. Благодарение на успеха "рубро-негро" поведоха с три точки пред преследвача си Палмейрас, който съвсем доскоро водеше колоната в бразилското първенство.

Головете за успеха вкараха Гийермо Варела (13') и Педро (71'), като малко преди края Бруно Енрике (86') си вкара автогол, но това не попречи на тима му да се поздрави с пълния комплект от точки.

По този начин събитията в Бразилия изключително много започнаха да напомнят на развръзката от предходната кампания, когато малко преди края Палмейрас водеше на върха, но сдаде първото място след силен финален спринт на Фламенго. Събитията надхвърлят и самата Бразилейрао Betano, тъй като двата тима през 2025 година излъчиха шампиона в най-силния южноамерикански клубен турнир Копа Либертадорес в полза на "рубро-негро".

Двете селекции стигнаха полуфиналите на международната надпревара и през настоящата кампания, което ще направи предстоящите последни два месеца от кампанията в Южна Америка повече от вълнуващи.

След паузата за националните отбори Фламенго ще има много интересно предизвикателство в лицето на Сантос с Неймар в състава си. Този мач предстои на 9 октомври (петък) от 1:30 часа сутринта българско време.

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