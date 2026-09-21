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Гол в продължението върна Валенсия към загубите

  • 21 сеп 2026 | 00:24
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Гол в продължението върна Валенсия към загубите

Отборът на Валенсия регистрира пето поражение от началото на сезона, след като допусна загуба с 2:3 от тима на Реал Сосиедад в срещата между двата състава от седмия кръг на испанската Ла Лига.

Това затегна примката около "прилепите", които остават на предпоследното място във временното класиране преди паузата за националните отбори, като те имат едва едно равенство и една победа през кампанията до този момент.

Баските от своя страна се върнаха към положителните резултати, след като в миналия кръг паднаха с 0:3 от Ателтико Мадрид. Така те вече са осми на пет точки от четвъртия Реал Мадрид.

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