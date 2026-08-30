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Астън Вила официално обяви трансфера на Уоткинс в Ал-Хилал, Бензема напуска саудитския клуб

  • 30 авг 2026 | 20:00
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Астън Вила официално обяви трансфера на Уоткинс в Ал-Хилал, Бензема напуска саудитския клуб

Астън Вила официално обяви трансфера на Оли Уоткинс в Ал-Хилал. Според медиите на Острова бирмингамци ще получат 50 милиона паунда за английския национал. Клубът вече привлече негов заместник в лицето на Николас Джаксън, който бе купен от Челси за 47,5 милиона паунда, които с бонусите могат да достигнат до 65 милиона.

30-годишният Уоткинс е подписал договор за три сезона с Ал-Хилал и ще играе с фланелка с №11 в новия си отбор.

Уоткинс постигна двуцифрен брой голове във всеки един от шестте си сезона на „Вила Парк“ и си тръгва като рекордния голмайстор на Астън Вила във Висшата лига с общо 91 попадения. Той отбеляза общо 108 гола за бирмингамци в 278 мача. Уоткинс стана английски национал именно по време на престоя си на "Вила Парк", като до момента има 24 двубоя и седем попадения за "трите лъва".

Същевременно Фабрицио Романо обяви, че Карим Бензема днес е постигнал споразумение с Ал-Хилал да прекрати договора си с клуба по взаимно съгласие. Според трансферният експерт опциите пред французина са или да прекрати кариерата си, или да премине в друг клуб от Саудитска Арабия. Той скоро ще обяви решението си.

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