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Астън Вила официално обяви трансфера на Николас Джаксън

  • 28 авг 2026 | 21:24
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Астън Вила официално обяви трансфера на Николас Джаксън

Астън Вила официално представи Николас Джаксън като поредно ново попълнение. Нападателят идва с трансфер от Челси, който е за фиксирана сума от 47,5 милиона паунда, които с бонусите могат да достигнат до 65 милиона. Сенегалецът ще замести Оли Уоткинс, който ще премине в Ал-Хилал срещу 50 милиона паунда. Англичанинът в момента преминава медицински прегледи, след което и неговият трансфер ще бъде обявен официално.

Общият стойност на сделката надхвърля 59,5 милиона паунда, които бяха договорени за Йохан Манзамби по-рано това лято, което означава, че Вила чупи трансферния си рекорд за втори път през този прозорец.

През миналия сезон сенегалският национал беше преотстъпен в Байерн (Мюнхен), като се отчете с 11 гола и 4 асистенции в 34 мача. Въпреки това германският първенец отказа да го купи и го върна на Челси. Мениджърът на Вила Унай Емери познава добре Джаксън от общия престой на двамата във Виляреал.

По-рано днес на своята пресконференция самият Емери потвърди двата трансфера.

Договорът на Джаксън с Астън Вила е за пет години.

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