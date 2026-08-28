Астън Вила официално обяви трансфера на Николас Джаксън

Астън Вила официално представи Николас Джаксън като поредно ново попълнение. Нападателят идва с трансфер от Челси, който е за фиксирана сума от 47,5 милиона паунда, които с бонусите могат да достигнат до 65 милиона. Сенегалецът ще замести Оли Уоткинс, който ще премине в Ал-Хилал срещу 50 милиона паунда. Англичанинът в момента преминава медицински прегледи, след което и неговият трансфер ще бъде обявен официално.

Общият стойност на сделката надхвърля 59,5 милиона паунда, които бяха договорени за Йохан Манзамби по-рано това лято, което означава, че Вила чупи трансферния си рекорд за втори път през този прозорец.

През миналия сезон сенегалският национал беше преотстъпен в Байерн (Мюнхен), като се отчете с 11 гола и 4 асистенции в 34 мача. Въпреки това германският първенец отказа да го купи и го върна на Челси. Мениджърът на Вила Унай Емери познава добре Джаксън от общия престой на двамата във Виляреал.

По-рано днес на своята пресконференция самият Емери потвърди двата трансфера.

Договорът на Джаксън с Астън Вила е за пет години.

Reunited. This time in claret & blue.



Aston Villa is delighted to announce the signing of Nicolas Jackson from Chelsea 🇸🇳 pic.twitter.com/s2P8j6uKJa — Aston Villa (@AstonVilla) August 28, 2026

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