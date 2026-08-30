Челси търси продължение на силния старт срещу Брайтън

В днешния 30 август (неделя) Челси се изправя срещу Брайтън на своя "Стамфорд Бридж" в двубой от втория кръг на английската Премиър лийг от 16:00 ч. българско време. И двата тима започнаха с успехи новата кампания и търсят продължение на силното си представяне.

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Лондончани откриха сезона във Висшата лига с атрактивна победа с 3:2 като гост на Фулъм, а през седмицата надделяха и над Лутън с 2:0 в Карабао Къп. В момента воденият от Чаби Алонсо състав заема 8-о място във временното класиране с 3 точки от един изигран мач. От своя страна Брайтън стартира с разгромен успех с 4:0 над Астън Вила и заема 5-о място с 3 точки и по-добра голова разлика (+4). Отборът на Фабиан Хюрцелер се представи отлично и в квалификациите на Лигата на конференциите, побеждавайки норвежкия Тромсьо с 4:0 през седмицата.

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В последните години Брайтън се превърна в изключително неудобен съперник за Челси, записвайки четири поредни победи във всички турнири срещу този съперник. В последния официален мач между двата тима през април 2026 г. Брайтън спечели у дома с 3:0. В миналия шампионат на "Стамфорд Бридж" обаче Челси записа драматичен успех с 4:2 през септември 2024 г., преди Брайтън да надделее с 3:1 в Лондон през септември 2025 г.

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За Челси под рамката на вратата се очаква да застане Роберт Санчес, подпомаган в защита от схемата 3-4-2-1 с Максенс Лакроа, Ливай Колуил и младия Джош Ачеампонг. В предни позиции Чаби Алонсо разчита на Коул Палмър, Морган Роджърс и Жоао Педро. В списъка с контузени за домакините е Джордан Хендерсън.

Брайтън излиза във формация 4-2-3-1, воден от наставника си Фабиан Хюрцелер. Барт Фербрюген заема вратарската позиция, а в атака ще действат Жоржиньо Рютер и Хараламбос Костулас, подкрепяни в халфовата линия от Паскал Грос и Диего Гомес. Гостите обаче имат сериозни проблеми с контузени състезатели, сред които са Каору Митома, Евън Фъргюсън, Джак Хиншълууд, Янкуба Минте и Стефанос Цимас.

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