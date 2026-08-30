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Челси търси продължение на силния старт срещу Брайтън

  • 30 авг 2026 | 07:38
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Челси търси продължение на силния старт срещу Брайтън

В днешния 30 август (неделя) Челси се изправя срещу Брайтън на своя "Стамфорд Бридж" в двубой от втория кръг на английската Премиър лийг от 16:00 ч. българско време. И двата тима започнаха с успехи новата кампания и търсят продължение на силното си представяне.

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Впечатляващата атака на Челси донесе успеха на Алонсо в зрелищен дуел с Арбелоа, но проблемите не са малко

Лондончани откриха сезона във Висшата лига с атрактивна победа с 3:2 като гост на Фулъм, а през седмицата надделяха и над Лутън с 2:0 в Карабао Къп. В момента воденият от Чаби Алонсо състав заема 8-о място във временното класиране с 3 точки от един изигран мач. От своя страна Брайтън стартира с разгромен успех с 4:0 над Астън Вила и заема 5-о място с 3 точки и по-добра голова разлика (+4). Отборът на Фабиан Хюрцелер се представи отлично и в квалификациите на Лигата на конференциите, побеждавайки норвежкия Тромсьо с 4:0 през седмицата.

Челси се справи с Лутън, Дани Уелбек дебютира с гол
Челси се справи с Лутън, Дани Уелбек дебютира с гол

В последните години Брайтън се превърна в изключително неудобен съперник за Челси, записвайки четири поредни победи във всички турнири срещу този съперник. В последния официален мач между двата тима през април 2026 г. Брайтън спечели у дома с 3:0. В миналия шампионат на "Стамфорд Бридж" обаче Челси записа драматичен успех с 4:2 през септември 2024 г., преди Брайтън да надделее с 3:1 в Лондон през септември 2025 г.

Брайтън разби Астън Вила за летящ старт на сезона
Брайтън разби Астън Вила за летящ старт на сезона

За Челси под рамката на вратата се очаква да застане Роберт Санчес, подпомаган в защита от схемата 3-4-2-1 с Максенс Лакроа, Ливай Колуил и младия Джош Ачеампонг. В предни позиции Чаби Алонсо разчита на Коул Палмър, Морган Роджърс и Жоао Педро. В списъка с контузени за домакините е Джордан Хендерсън.

Брайтън излиза във формация 4-2-3-1, воден от наставника си Фабиан Хюрцелер. Барт Фербрюген заема вратарската позиция, а в атака ще действат Жоржиньо Рютер и Хараламбос Костулас, подкрепяни в халфовата линия от Паскал Грос и Диего Гомес. Гостите обаче имат сериозни проблеми с контузени състезатели, сред които са Каору Митома, Евън Фъргюсън, Джак Хиншълууд, Янкуба Минте и Стефанос Цимас.

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