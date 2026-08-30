Челси обяви трансфера на Мартинес

Челси официално обяви трансфера на Емилиано Мартинес от Астън Вила, за когото ще платят 7,5 милиона паунда. Това е осмата сделка между двата клуба за последните четири сезона. 33-годишният аржентинец подписа договор за три години с лондончани. Сделката е изключително важна за Чаби Алонсо, който задължително трябваше да привлече стабилен вратар след лошото представяне на Роберт Санчес и грешките, които допусна в двубоя с Фулъм.

“Радвам се, че съм в този футболен клуб. Да дойда в Челси беше лесно решение за мен и семейството му. Във възторг съм, нямам търпение да започна. Искам да бъде успешен тук. Аз съм човек, който иска да печели във всичко, което прави. Искам да го пренеса и тук. Това е футболен клуб, който печели титли, така че мисля, че добре си пасваме. Играя с много страст и сърце. Ще давам 100 процента във всеки мач, във всяка тренировка, за да направя клуба, съотборниците ми и феновете горди”, заяви Мартинес.

Бившият вратар на Арсенал се присъедини към Астън Вила през 2020 година и записа 256 мача за бирмингамци, като през миналия сезон имаше огромен принос за трофея в Лига Европа.

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