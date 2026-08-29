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Челси набеляза заместника на Енцо Фернандес

  • 29 авг 2026 | 04:34
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Челси набеляза заместника на Енцо Фернандес

Ръководството на Челси е насочило поглед към полузащитника на Монако и сенегалски национал Ламин Камара. Той е разглеждан като основен вариант за заместник на Енцо Фернандес, чийто трансфер в Манчестър Сити изглежда все по-вероятен, информира „токСПОРТ“.

„Сините“ от Лондон са готови да се разделят с аржентинския световен шампион срещу сума от 120 милиона паунда. Част от тези средства се очаква да бъдат вложени в привличането на 22-годишния Камара.

Отборът на Монако е поставил цена между 50 и 60 милиона паунда за своя талантлив играч. Наскоро „монегаските“ отхвърлиха предложение на стойност 35 милиона паунда от Кристъл Палас. Интерес към сенегалеца проявява и Ливърпул, който също обмисля да отправи оферта преди края на летния трансферен прозорец.

В случай че трансферът на Енцо Фернандес в Манчестър Сити се осъществи, Челси ще форсира преговорите с агентите на Камара. Халфът се превърна в ключова фигура за Монако, след като пристигна в клуба преди две години срещу 15 милиона евро. През изминалия сезон той записа 29 мача в Лига 1, в които отбеляза 2 гола и направи 7 асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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