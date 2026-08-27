Ливърпул и Тотнъм в големия сблъсък от третия кръг на Карабао Къп, ето какво определи жребия

След последните мачове от Карабао Къп бе изтеглен и жребият за третия кръг от надпреварата. Там бяха определени няколко много интересни двойки, като гвоздеят от програмата за третия по сила турнир на Острова в този ѝ етап изглежда сблъсъка между Ливърпул и Тотнъм. Мърсисайдци ще бъдат домакини, а актуалният носител на трофея Манчестър Сити ще посрещне втородивизионния Норич.



Въпреки че бе изтеглен жребият, все още не са ясни последните два участника в третия кръг. Това най-вероятно ще бъдат елитните Фулъм и Челси, ако не допуснат грешки срещу по-нискодивизионните Лутън и Уимбълдън.

По-долу може да видите всички двойки за третия кръг на Карабао Къп:

Кристъл Палас - Мидълзбро

Манчестър Юнайтед - Брайтън

Манчестър Сити - Норич

Съндърланд - Хъл Сити

Ипсуич - Арсенал

Ковънтри - Астън Вила

Борнемут - Линкълн Сити

Ливърпул - Тотнъм

Челси/Лутън - Лийдс

Милуол - Нюкасъл

Флийтууд Таун - Шефилд Юнайтед

Евертън - Улвърхамптън

Лейтън Ориент - Брадфорд

Рединг - Брентфорд

Питърбъро - Барнзли

Уест Хям - Фулъм/Уимбълдън

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