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Ливърпул и Тотнъм в големия сблъсък от третия кръг на Карабао Къп, ето какво определи жребия

  • 27 авг 2026 | 05:16
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Ливърпул и Тотнъм в големия сблъсък от третия кръг на Карабао Къп, ето какво определи жребия

След последните мачове от Карабао Къп бе изтеглен и жребият за третия кръг от надпреварата. Там бяха определени няколко много интересни двойки, като гвоздеят от програмата за третия по сила турнир на Острова в този ѝ етап изглежда сблъсъка между Ливърпул и Тотнъм. Мърсисайдци ще бъдат домакини, а актуалният носител на трофея Манчестър Сити ще посрещне втородивизионния Норич.

Въпреки че бе изтеглен жребият, все още не са ясни последните два участника в третия кръг. Това най-вероятно ще бъдат елитните Фулъм и Челси, ако не допуснат грешки срещу по-нискодивизионните Лутън и Уимбълдън.

По-долу може да видите всички двойки за третия кръг на Карабао Къп:
Кристъл Палас - Мидълзбро
Манчестър Юнайтед - Брайтън
Манчестър Сити - Норич
Съндърланд - Хъл Сити
Ипсуич - Арсенал
Ковънтри - Астън Вила
Борнемут - Линкълн Сити
Ливърпул - Тотнъм
Челси/Лутън - Лийдс
Милуол - Нюкасъл
Флийтууд Таун - Шефилд Юнайтед
Евертън - Улвърхамптън
Лейтън Ориент - Брадфорд
Рединг - Брентфорд
Питърбъро - Барнзли
Уест Хям - Фулъм/Уимбълдън

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