Ливърпул и Тотнъм в големия сблъсък от третия кръг на Карабао Къп, ето какво определи жребия

След последните мачове от Карабао Къп бе изтеглен и жребият за третия кръг от надпреварата. Там бяха определени няколко много интересни двойки, като гвоздеят от програмата за третия по сила турнир на Острова в този ѝ етап изглежда сблъсъка между Ливърпул и Тотнъм. Мърсисайдци ще бъдат домакини, а актуалният носител на трофея Манчестър Сити ще посрещне втородивизионния Норич.
Въпреки че бе изтеглен жребият, все още не са ясни последните два участника в третия кръг. Това най-вероятно ще бъдат елитните Фулъм и Челси, ако не допуснат грешки срещу по-нискодивизионните Лутън и Уимбълдън.
По-долу може да видите всички двойки за третия кръг на Карабао Къп:
Кристъл Палас - Мидълзбро
Манчестър Юнайтед - Брайтън
Манчестър Сити - Норич
Съндърланд - Хъл Сити
Ипсуич - Арсенал
Ковънтри - Астън Вила
Борнемут - Линкълн Сити
Ливърпул - Тотнъм
Челси/Лутън - Лийдс
Милуол - Нюкасъл
Флийтууд Таун - Шефилд Юнайтед
Евертън - Улвърхамптън
Лейтън Ориент - Брадфорд
Рединг - Брентфорд
Питърбъро - Барнзли
Уест Хям - Фулъм/Уимбълдън