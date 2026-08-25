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Манчестър Сити и Тотнъм обявиха сделка с изненадващи за мнозина параметри

  • 25 авг 2026 | 12:19
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Манчестър Сити и Тотнъм обявиха сделката, според която Савиньо преминава в лондонския клуб. Трансферът е изключителен от финансова гледна точка - 75 млн. паунда “твърдо” плюс 10 млн. под формата на бонуси, от които 5 млн. се считат за леснопостижими. За сравнение, “гражданите” бяха платили за него 21,3 млн. паунда на Троа преди две години.

За мнозина параметрите са шокиращи, защото бразилецът беше предимно резерва през миналия сезон в Премиър лийг. Той започна като титуляр само в шест мача и приключи с един гол на сметката си.

Савиньо напуска “Етихад” след 7 попадения и 16 асистенции в 84 мача във всички турнири. За това време той спечели три трофея.

Преди този трансфер от Тотнъм вече похарчиха над четвърт милиард паунда, след като платиха 100 милиона паунда за Сандро Тонали, 85 милиона за Матеус Фернандеш от Уест Хам и над 50 милиона за Ян Пол ван Хеке от Брайтън. В същото време като свободни агенти бяха привлечени Маркос Сенеси от Борнемут, Мартин Дубравка от Бърнли и Анди Робъртсън от Ливърпул.

Междувременно Сити и Тотнъм продължават да преговарят и за друг футболист - Омар Мармуш, който “шпорите” желаят да привлекат.

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