Де Дзерби очаква още един трансфер на Тотнъм до затварянето на прозореца

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби разкри, че очаква клубът да привлече още едно ново попълнение до края на летния трансферен прозорец. Само през тази седмица "шпорите" финализираха трансферите на Савио (Савиньо) и Омар Мармуш от Манчестър Сити, а до момента са инвестирали 382 милиона паунда за нови играчи, ако в сметката се включи и сумата за Мармуш, която ще бъде платена в бъдеще.

Тотнъм все още проявява интерес и към Коди Гакпо от Ливърпул.

"Не очаквах такъв трансферен прозорец, какъвто имахме досега. Мисля, че можем да добавим още един играч на една конкретна позиция. Вчера бяхме на вечеря със собствениците, Йохан (Ланге, спортен директор) и Винай (Венкатешам, главен изпълнителен директор) и говорихме за това. Всички сме на едно мнение и имаме много добра връзка.

"A GREAT SIGNING! A GREAT PLAYER!" Roberto De Zerbi on Omar Marmoush #COYS #THFC pic.twitter.com/V5NHKP2l7k — Chris Cowlin (@ChrisCowlin) August 28, 2026

Мисля, че Савио и Мармуш са трансферни бомби. Омар е поредното страхотно попълнение за нас. Всички го харесваме като играч и се надяваме, че ще може да направи това, на което е способен. Може да ни даде повече решения в атака. Нуждаем се от повече играчи в атака, способни да вкарват голове. Много бърз футболист. Работи добре. Много умен играч. Мисли като треньор. Може да играе на различни позиции на терена. Той е на разположение за утрешния двубой, може би дори за началото му", заяви Де Дзерби.

Италианецът коментира и поредната контузия на Джеймс Мадисън.

"Джеймс няма голям проблем. Само болка в лявото рамо. Работи, но не знам дали е на разположение за утре".

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