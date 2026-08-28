Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Де Дзерби очаква още един трансфер на Тотнъм до затварянето на прозореца

Де Дзерби очаква още един трансфер на Тотнъм до затварянето на прозореца

  • 28 авг 2026 | 16:26
  • 1798
  • 1
Де Дзерби очаква още един трансфер на Тотнъм до затварянето на прозореца

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби разкри, че очаква клубът да привлече още едно ново попълнение до края на летния трансферен прозорец. Само през тази седмица "шпорите" финализираха трансферите на Савио (Савиньо) и Омар Мармуш от Манчестър Сити, а до момента са инвестирали 382 милиона паунда за нови играчи, ако в сметката се включи и сумата за Мармуш, която ще бъде платена в бъдеще.

Тотнъм все още проявява интерес и към Коди Гакпо от Ливърпул.

"Не очаквах такъв трансферен прозорец, какъвто имахме досега. Мисля, че можем да добавим още един играч на една конкретна позиция. Вчера бяхме на вечеря със собствениците, Йохан (Ланге, спортен директор) и Винай (Венкатешам, главен изпълнителен директор) и говорихме за това. Всички сме на едно мнение и имаме много добра връзка.

Мисля, че Савио и Мармуш са трансферни бомби. Омар е поредното страхотно попълнение за нас. Всички го харесваме като играч и се надяваме, че ще може да направи това, на което е способен. Може да ни даде повече решения в атака. Нуждаем се от повече играчи в атака, способни да вкарват голове. Много бърз футболист. Работи добре. Много умен играч. Мисли като треньор. Може да играе на различни позиции на терена. Той е на разположение за утрешния двубой, може би дори за началото му", заяви Де Дзерби.

Италианецът коментира и поредната контузия на Джеймс Мадисън.

"Джеймс няма голям проблем. Само болка в лявото рамо. Работи, но не знам дали е на разположение за утре".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Аржентина се възползва от дупка в правилата след тежките наказания

Аржентина се възползва от дупка в правилата след тежките наказания

  • 28 авг 2026 | 17:44
  • 318
  • 1
Фарке с добри новини за Илия Груев

Фарке с добри новини за Илия Груев

  • 28 авг 2026 | 17:33
  • 1138
  • 0
Треньорът на английския съперник на Левски: За нас е привилегия да сме в Европа

Треньорът на английския съперник на Левски: За нас е привилегия да сме в Европа

  • 28 авг 2026 | 17:28
  • 479
  • 0
Киелини: Интер е фаворит за нова титла, а Ювентус има да извърви дълъг път

Киелини: Интер е фаворит за нова титла, а Ювентус има да извърви дълъг път

  • 28 авг 2026 | 17:10
  • 544
  • 0
Емери потвърди за Оли Уоткинс и Николас Джаксън

Емери потвърди за Оли Уоткинс и Николас Джаксън

  • 28 авг 2026 | 17:05
  • 1061
  • 0
Играчите на Атлетик Билбао саботират клуба заради президента

Играчите на Атлетик Билбао саботират клуба заради президента

  • 28 авг 2026 | 16:44
  • 1494
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 130033
  • 278
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 109586
  • 194
11-те на Славия и Септември

11-те на Славия и Септември

  • 28 авг 2026 | 17:59
  • 100
  • 0
Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

  • 28 авг 2026 | 13:59
  • 30257
  • 5
Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2026 | 15:13
  • 12271
  • 10
Драми и гръмки трансфери: ето как съперниците на ЦСКА стигнаха до основната фаза на ЛК

Драми и гръмки трансфери: ето как съперниците на ЦСКА стигнаха до основната фаза на ЛК

  • 28 авг 2026 | 15:49
  • 8019
  • 4