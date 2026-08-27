Тотнъм няма спирка и взе още един нов от Манчестър Сити, Мармуш официално е играч на "шпорите"

Тотнъм продължи с многомилионните покупки и официално си осигури услугите на нападателя на Манчестър Сити Омар Мармуш, който първоначално пристига под наем. Сделката за египетския национал обаче включва задължителна клауза за откупуване на стойност 60 милиона паунда, като тя ще се задейства през следващото лято.

We are delighted to announce the signing of Egypt international forward Omar Marmoush on a season-long loan ✍️



📲 https://t.co/xCokeekleZ pic.twitter.com/VVBeHhSA1w — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2026

Според информация на Sky Sports, сумата е разделена на 50 милиона паунда гарантирано плащане и допълнителни 10 милиона под формата на възможни бонуси. Самият Мармуш ще подпише с Тотнъм договор за четири години с опция за удължаване с още 12 месеца.

Мармуш става вторият играч от Манчестър Сити, който се присъединява към състава на Роберто Де Дзерби тази седмица. Във вторник Тотнъм финализира и трансфера на бразилското крило Савиньо, за когото бяха платени 75 млн. паунда.

From Cairo to North London.



Omar Marmoush, welcome to the Spurs family 🤍 pic.twitter.com/VChBAszuan — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2026

Мармуш дойде в Ман Сити от Айнтрахт (Франкфурт) през януари 2025 г. със сделка на стойност между 70 и 75 млн. евро. През миналия сезон той отбеляза 8 гола в 36 мача във всички състезания. За "гражданите" нападателят изигра 62 мача във всички турнири, в които вкара 16 попадения. Към момента има 55 срещи за националния отбор на Египет, с който участва на Мондиал 2026, както и 11 гола на сметката си за "фараоните".

Противно на някои информации, бившият клуб на Мармуш – Айнтрахт (Франкфурт), няма да получи процент при бъдеща продажба. Германският клуб е продал играча на Сити през януари 2025 г., като тогава е получил желаната от него гарантирана сума плюс допълнителни бонуси. Всички финансови задължения на Манчестър Сити към Айнтрахт вече са изплатени.

🚨 Tottenham's summer business after the arrival of Omar Marmoush:



🇮🇹 Sandro Tonali — €108M 💰

🇵🇹 Mateus Fernandes — €99M 💰

🇧🇷 Savinho — €87.5M 💰

🇳🇱 Jan Paul van Hecke — €60M 💰

🇪🇬 Omar Marmoush — loan with obligation to buy for €70M

🇦🇷 Marcos Senesi — free transfer

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿… https://t.co/KFR0fD4TEr pic.twitter.com/P63eryT0ST — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 27, 2026

Още преди този трансфер от Тотнъм пък вече похарчиха над 300 млн. паунда след като платиха 100 млн. паунда за Сандро Тонали, 85 млн. за Матеуш Фернандеш от Уест Хам, 75 млн. за Савиньо и над 50 млн. за Ян Пол ван Хеке от Брайтън. В същото време като свободни агенти бяха привлечени Маркос Сенеси от Борнемут, Мартин Дубравка от Бърнли и Анди Робъртсън от Ливърпул.

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