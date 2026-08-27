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Тотнъм няма спирка и взе още един нов от Манчестър Сити, Мармуш официално е играч на "шпорите"

  • 27 авг 2026 | 17:37
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Тотнъм продължи с многомилионните покупки и официално си осигури услугите на нападателя на Манчестър Сити Омар Мармуш, който първоначално пристига под наем. Сделката за египетския национал обаче включва задължителна клауза за откупуване на стойност 60 милиона паунда, като тя ще се задейства през следващото лято.

Според информация на Sky Sports, сумата е разделена на 50 милиона паунда гарантирано плащане и допълнителни 10 милиона под формата на възможни бонуси. Самият Мармуш ще подпише с Тотнъм договор за четири години с опция за удължаване с още 12 месеца.

Мармуш става вторият играч от Манчестър Сити, който се присъединява към състава на Роберто Де Дзерби тази седмица. Във вторник Тотнъм финализира и трансфера на бразилското крило Савиньо, за когото бяха платени 75 млн. паунда.

Мармуш дойде в Ман Сити от Айнтрахт (Франкфурт) през януари 2025 г. със сделка на стойност между 70 и 75 млн. евро. През миналия сезон той отбеляза 8 гола в 36 мача във всички състезания. За "гражданите" нападателят изигра 62 мача във всички турнири, в които вкара 16 попадения. Към момента има 55 срещи за националния отбор на Египет, с който участва на Мондиал 2026, както и 11 гола на сметката си за "фараоните".

Противно на някои информации, бившият клуб на МармушАйнтрахт (Франкфурт), няма да получи процент при бъдеща продажба. Германският клуб е продал играча на Сити през януари 2025 г., като тогава е получил желаната от него гарантирана сума плюс допълнителни бонуси. Всички финансови задължения на Манчестър Сити към Айнтрахт вече са изплатени.

Още преди този трансфер от Тотнъм пък вече похарчиха над 300 млн. паунда след като платиха 100 млн. паунда за Сандро Тонали, 85 млн. за Матеуш Фернандеш от Уест Хам, 75 млн. за Савиньо и над 50 млн. за Ян Пол ван Хеке от Брайтън. В същото време като свободни агенти бяха привлечени Маркос Сенеси от Борнемут, Мартин Дубравка от Бърнли и Анди Робъртсън от Ливърпул.

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