Нюкасъл нанесе второ поредно поражение скъпата селекция на Тотнъм

Нюкасъл нанесе второ поредно поражение на Тотнъм и надделя с 2:0 като гост в Лондон във втори мач от Премиър лийг. И двете попадения паднаха след почивката, когато точни бяха Антъни Еланга (62’) и Йоан Уиса (72’). Домакините от Лондон контролираха притежанието на топката през голяма част от времето, но така и не успяха да преодолеят организираната отбрана на „свраките“.

Първото полувреме премина под знака на сериозна битка, като Люис Хол направи ключово блокиране при опасен удар на Педро Поро, а вратарят на гостите Лукаш Хорничек отрази последователно опасни изстрели на Андрю Робъртсън и Ян Паул ван Хеке. Играчите на домакините на няколко пъти успяваха да хванат “свраките” неподготвени при бързи нападения, но последното подаване ги подвеждаше и не се стигаше до по-качествено завършване на нападенията.

Нещата имаха сходен изглед и в началните минути след подновяването на играта. Една от по-интересните ситуации дойде в началото на втората част, когато Омар Мармуш падна в наказателното поле след съприкосновение с браните, но реферът бе категоричен, че дузпа няма. Така се стигне до 62-ата минута, когато Антъни Еланга получи много хубаво подаване от Амар Дедич, успя да се обърне и да стреля, топката срещна гредата и влезе в мрежата на Кински. Футболистите на Матиас Ясле удвоиха преднината си десет минути по-късно, когато след корнер Ник Волтемаде стигна до кълбото и свали отлично за Йоан Уиса, който реализира за 2:0.

Тотнъм опита да реагира, като пусна в игра Мохамед Кудус и Доминик Соланке, но удар на Поро премина над напречната греда.. Второто попадение на Нюкасъл принуди домакините на вдигнат темпото и именно тогава последваха няколко добри ситуации за Тотнъм, но Лукаш Хорничек бе стабилен на вратата и се отличи с няколко добри спасявания. В същото време гостите можеха да стигнат и до трето попадение, но на два пъти Харви Барнс излизаше на добри позиции, но бе затварян от Кински. По този начин “свраките” нанесоха второ поредно поражение на една от най-скъпите селекции в Премиър лийг след загубата на Тотнъм преди седмица срещу Брентфорд. От своя страна гостите, които се разделиха с една поредица от важни единици през това лято, във втори пореден мач показват отлични сигнали и след равенството срещу Ливърпул този следобед взеха три точки на срещу Тотнъм.

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Снимки: Gettyimages