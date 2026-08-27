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Крило на Лудогорец се завръща за мача със Спартак (Варна)

  • 27 авг 2026 | 09:15
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Крило на Лудогорец се завръща за мача със Спартак (Варна)

Треньорът на Лудогорец Томас Райс ще може да разчита на Ерик Маркус за визитата на Спартак (Варна). Мачът на "Коритото" е в неделя от 19:00 часа. Бразилецът лекуваше контузия и пропусна двубоите от началото на сезона. 22-годишното крило вече тренира на пълни обороти и ще попадне в групата за срещата със "соколите".

Лудогорец се размина с входящ трансфер
Лудогорец се размина с входящ трансфер

В същото време Бърнард Текпетей продължава да не тренира с тима. В навечерието на домакинството на Славия (1:1) ганаецът получи контузия и отпадна от сметките на Райс. Все още не е ясно каква е сериозността на травмата му и колко още ще отсъства от терените. В Разград се надяваха на крилото да му се размине и той да бъде на линия за "орлите" още за гостуването на Спартак, но по всичко изглежда, че това няма да се случи.

Все още не е ясно какво е състоянието на Текпетей
Все още не е ясно какво е състоянието на Текпетей

28-годишният африканец бе най-острият футболист на Лудогорец от началото на сезона. Той изигра 7 двубоя във всички турнири, в които вкара три гола и направи още толкова асистенции. Както е известно, след близо тримесечно отсъствие в игра за разградчани се завърна Кайо Видал. Бразилският флангови футболист дълго лекува травма в адукторите и дори претърпя оперативна интервенция в Испания.

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