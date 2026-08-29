Снежана Борян откровено за брака с бивш вратар на Лудогорец: Най-доброто решение беше да напусне Звезда!

Тяхната история не започва на големи сцени или под светлините на прожекторите, а съвсем случайно, чрез едно спонтанно телефонно обаждане и непланирана среща, която за секунда променя всичко.

Снежана Филипович, тогава успешен маркетинг директор във ФК Партизан, и Милан Борян, отдаден и талантлив вратар, който преди време се подвизаваше в Лудогорец, се срещнаха в момент, когато и двамата бяха изцяло фокусирани върху кариерите си. Първите искри не предвещаваха големи жестове – те се появиха чрез непринуден разговор, смях и разпознаване на сродна душа в свят, който често е бърз и повърхностен.

Това, което започна като симпатично познанство, бързо прерасна в дълбока, искрена близост. Милан със своята непосредственост, внимание и топлота успя да спечели сърцето на Снежана, докато тя в него намери не само любовта на живота си, но и най-голямата опора и безусловна подкрепа. От първите им общи разходки и тихи вечери далеч от публичното око, беше ясно, че връзката им носи специална енергия – съчетание от страст, взаимно уважение и приятелство, което беше готово да издържи всички предизвикателства.

Когато професионалният път отведе Милан в Близкия изток, пред тях застана едно от най-големите житейски предизвикателства – раздялата. Въпреки това, Снежана и синът им Филип останаха в Белград, запазвайки топлината на дома и стабилността, която им беше най-необходима в този момент.

Милан е много доволен от живота в Арабия. Той е капитан и там, както беше в Звезда, така че се адаптира много добре. Мисля, че той функционира много добре с чужденци, разбира се с тях.



Разстоянието никога не е лесно, а липсата стана ежедневен спътник в малките, семейни моменти. Животът в Саудитска Арабия донесе нови възможности и едно прекрасно преживяване, докато те намериха перфектния ритъм в днешното модерно време. Днес, в ерата на видеоразговорите и бързите полети, километрите не са пречка – екранът е там, за да предаде всяка усмивка и лека нощ, а честите пътувания и общите посещения правят всяка нова среща още по-сладка и пълна с любов.

"Аз не съм там заради задълженията на нашия деветгодишен син. Филип тук ходи на училище и тренира футбол, има много приятели и мисля, че неговата адаптация би била много трудна. Ако Милан беше подписал, когато той беше на три, четири, пет години, когато търсеше себе си и би намерил свои приятели и извън Сърбия, това би било напълно различно. Най-значимата причина аз да съм в Сърбия, а не в Арабия, е Филип. Това беше общо решение и мисля, че беше най-доброто възможно. Още по-добро решение беше да отиде в Саудитска Арабия, защото там наистина се намери. Това са решения, които просто трябва да вземеш в момента. Спортната кариера трае от днес до утре, винаги се случват големи промени, бързи промени, и човек, когато търси най-добрата опция, понякога трябва и да жертва нещо.", казва Снежана Борян пред Спортал.

Но въпреки че са разделени, в ерата на модерните технологии, това почти не се усеща.

"Освен че сме физически разделени, всичко останало е същото. Но подобно беше и когато играеше за Цървена звезда, където също имаше много ангажименти и понякога по четири дни седмично беше извън къщи заради карантина, пътувания и мачове. Сега физически не е тук и, разбира се, по-голямата част от задълженията са върху мен, но някак си се мотивирах и влязох в този ритъм, че всъщност мога да свърша всичко и някъде, да кажем, да бъда супержена."

Саудитска Арабия през последните години, както и целият Близък изток, се превърна в убежище за много спортисти. Това е част от света, която тепърва ще се развива по отношение на спорта.

"Саудитска Арабия е много просперираща страна, страна на бъдещето, в която се инвестира много, в която се строи много, следват тенденциите, всички най-добри световни хотели или ресторанти са там... Рияд е столицата, Милан живее там, единственото, което му пречи, са задръстванията и високите температури. Всичко останало е хубаво за живот. Саудитска Арабия е страна, която инвестира много години във футбола, докараха някои от най-добрите играчи в света и това говори за желанието им да напредват във футбола."

Въпреки това, атмосферата не може да се сравни с футболната атмосфера в Сърбия или където и да е другаде на Стария континент.

"Мисля, че нищо не може да се сравни с Цървена звезда, ха, ха, ха! Що се отнася до напрежението, определено е значително по-малко там. Милан през годините се научи да контролира страстта, желанието и емоциите, особено сега, когато вече толкова години носи капитанската лента. Мисля, че е достатъчно зрял, за да се справя с всички тези неща и да мотивира играчите. Все пак той е стълбът на защитата и от него започва всичко. Той е капитан, хората очакват от него това спокойствие, както и всички ние, съзряваме, променяме се. Разбира се, някои към положително, други не, но той се е променил към положително в този смисъл."

Тя обясни по-конкретно какво е променил Милан, за да продължи да играе успешно на високо ниво.

"Постоянно се променя, съзрява и учи. Бог му даде възможност да бъде в много световни клубове, беше канадски национал толкова години, опозна света и различни култури. Милан е много интелигентен, бързо схваща живота, бързо разбира нещата. Разбира се, ако сега направим паралел спрямо периода, когато дойде в Звезда през 2017 г., разбира се, че е съзрял и се е научил да се справя с някои неща, да обработва всички тези футболни и извънфутболни проблеми. Със сигурност е съзрял в положителен смисъл."

Милан ще обича Звезда най-много на света до края на живота си

Годините в Цървена звезда белязаха кариерата му – той беше лидер на терена, безспорен капитан и любимец на феновете, някой, който винаги оставяше сърцето си във всеки мач. Затова идването на треньора Барак Бахар и решението му да го отпише дойде като огромен шок. Напускането на клуба, който му беше втори дом, не беше лесно нито за него, нито за Снежана, защото в тази връзка бяха вложени години емоции, усилия и неразривна връзка с трибуните.

Пътят го отведе първо в Словакия, където още веднъж потвърди класата си, а след това и в Саудитска Арабия, отваряйки изцяло нова глава. От тази дистанция, този труден и болезнен момент се оказа правилното решение в правилното време – отвори му врати за нови предизвикателства и стабилност в по-късните години на кариерата. Въпреки това, независимо от километрите и новите клубове, едно нещо остава непроменено: Милан завинаги ще носи червено-белите цветове в сърцето си и ще остане най-пламенният фен на своята Звезда.

"От тази дистанция сега, решението да напусне Цървена звезда беше най-доброто възможно. Мисля, че той даде много на Цървена звезда, както и Звезда му даде много. Това беше сътрудничество за взаимно удовлетворение. Звезда, с негова помощ и помощта на играчите от това поколение, игра и в Шампионската лига, и в Лига Европа, спечели големи пари и по-късно доведе добри играчи. Мисля, че този период беше достатъчно дълъг, за да покаже любовта си към Цървена звезда, и мисля, че си тръгна в правилния момент. Това го казвам от тази дистанция, разбира се. В този момент нито на него, преди всичко, нито на мен не ми изглеждаше толкова страхотно, но животът пише романи."

Снежана беше вдъхновена да говори по тази тема и продължи:

"Аз гледам на всичко това като на житейски проекти. Когато влизаш в житейски проект, бизнес проект, знаеш, че той има възходи, падения, начало и край. По-реалистично гледах на това от него, но когато обичаш партньора, с когото си, и виждаш, че той страда, че му е трудно, разбира се, че и на теб ти е трудно в тези моменти. Връщайки се към спомените, нашето дете фактически от първата си година вдигаше купи на Маракана, медали, шест спечелени титли, мачове от Шампионската лига, Лига Европа и така нататък... Разбира се, това сега са прекрасни спомени, но тогава, в онзи момент, беше емоционално трудно, появяваха се различни мисли. Но това е като всичко в живота: всички големи любови имат край и тази любов по някакъв начин достигна своя край, въпреки че Милан ще обича Цървена звезда до края на живота си със същия интензитет, както тогава."

Нервиране заради мачове – житейско състояние

След напускането на Звезда, Борян не спря да следи събитията в любимия си клуб:

"Следи всичко, нервира се, празнува, тъгува и всичко, което върви с това. Аз следя много повече мачове от Милан! Наистина цял живот гледам футбол, следя и нашата лига, имам арабски канали, следя абсолютно всичко."

Снежа следи всичко, затова ни разкри и какъв фен е:

"Когато нямаш някой, който играе в мача, който гледаш, не е толкова страшно. Но гледам мачовете на Филип директно на стадиона, така че тези мои житейски стресове не отминават, ха, ха, ха! Що се отнася до Милан, никога не съм имала стресове, когато съм гледала неговите мачове. Когато го подкрепям, се чувствам стабилна, защото винаги вярвам в него и знам какъв потенциал и капацитет има. Що се отнася до Филип, това е прекалено голяма емоция, не може да се сравни. Майката е напълно луда, анализира мачовете и след това, и се подготвя преди мача, така че какво ли не. Но добре, и това ще мине."

Бях готова да пожертвам кариерата си

Снежана никога не се е вписвала в калъпа на типичната съпруга на футболист. Много преди пътищата ѝ с Милан да се пресекат, тя вече беше изградила своето име и репутация като изключително успешна бизнес дама. Да бъдеш начело на маркетинга на един от най-големите клубове на Балканите изискваше визия, смелост и безкомпромисна позиция – качества, които тя винаги е носила в себе си.

За нея самостоятелността никога не е била опция, а основно житейско правило. Нейната история е ясно послание за това колко е важно жената да изгради собствена идентичност, да държи дипломата си в ръце и винаги да има свои, с кървав труд спечелени пари. В свят, в който често се очаква жените да се откажат от амбициите си в името на успеха на партньора, Снежана стои като пример, че любовта и подкрепата в брака не изключват личната финансова и професионална независимост. Да бъдеш опора на мъжа е прекрасно, но да бъдеш себе си, силна и независима е това, което дава на жената истинска свобода.

"Имаше периоди в живота ми, когато пред името ми пишеше „съпруга на Милан Борян“. И аз наистина съм съпруга на Милан Борян и се гордея с това. От друга страна, разбира се, в кариерата си направих крачка назад, когато се омъжих. Омъжих се на 33 години, когато бях много удовлетворена във всички области – и образователно, и професионално, и кариерно, и исках да имам свое семейство. Тогава бях много готова за това, че ще трябва да пожертвам тази част от кариерата си. И наистина през тези пет-шест години се посветих на кариерата на Милан и, преди всичко, разбира се, на отглеждането на нашия син Филип."

В един момент се запитах: Къде съм аз тук?

На допълнителен въпрос да обясни какво точно има предвид, когато казва „омъжването беше крачка назад в кариерата ми“, тя подчерта:

"В някои моменти чувствах, че това е крачка назад, но знаех, че ще дойде момент, когато ще се върна на своя път и че в този момент е най-важно да посветя тези пет-шест години на нашето дете, защото Милан, поради самата позиция и работата си, просто не можеше винаги да бъде там. В този момент знаех, че кариерата винаги присъства в живота ми и че съм преминала през частта, в която работех за големи компании, клубове, университети... Сега управлявам нашите частни дела, което е несравнимо по-трудно от работата за някого. Успявам някак си да се справям и с кариерата, и със задълженията към семейството. При нас ситуацията беше много симпатична, защото хората ме познаваха като Снежана Филипович, директор на ФК Партизан, жена, която преследва кариера, а след това стигнах до това, нали, да бъда разпознавана може би само като съпруга на Милан Борян. И когато се разхождаш с този човек, когато много хора се приближават и искат неговия автограф, снимат се с него, в един момент аз се запитах: „Къде съм аз сега?“

Тя завърши тази тема с думите:

"Някъде в тези моменти осъзнах: ОК, сега е това, ще дойде момент да се върна на своя път. В кариерата, когато направиш пауза от шест месеца или една година, а постоянно си присъстващ, това е дълъг период. Когато не се появяваш, идват нови поколения, когато не работиш върху това, което е актуално, някои неща те подминават, така че това беше моето осъзнаване, че съм направила крачка назад. Трябва да кажа, че самата фраза „съпруга на футболист“ е най-несправедливият стереотип, защото никъде в медиите не можем да видим „съпруга на баскетболист“, „съпруга на тенисист“, „съпруга на хандбалист“. Значи, само по себе си тези съпруги на футболисти са поставени на висотата на тази задача, за да може да се говори за тях. Защо е така? Предполагам заради парите, които се въртят във футбола, и заради големите заплати на самите футболисти, и тогава някъде хората си мислят, че жените манипулират и така нататък."

Влияех на Милан да дойде в Цървена звезда

На въпрос колко е повлияла на решенията на Милан в кариерата му, тя каза:

"Когато се запознахме, той беше в Раднички от Ниш, тогава дойде оферта за Лудогорец за втори път, отиде там. Когато родих, дойде оферта от Полша, отидохме заедно да живеем там, и разбира се, след това дойде Цървена звезда. Е, там повлиях! Трябва да кажа, той много се колебаеше заради напрежението, заради всичко и аз наистина му повлиях. Казах: „Сега или никога!“. Мисля, че наистина съм най-заслужна за идването му в Цървена звезда. Бях директор на Партизан, но когато се омъжих, напуснах Партизан, така че няма значение... Аз бях някой, който работеше в компания, а той все пак е играч, това са две диаметрално различни неща, които феновете поняга не можеха да свържат."

В ерата на социалните мрежи, където на екраните винаги има усмихнати лица, екзотични дестинации и безупречни успехи, е лесно да забравим колко усилия, жертви и сълзи са необходими, за да се достигне до това привидно съвършенство. Светът вижда само крайния резултат – трофеи, договори и красиви моменти – но рядко кой вижда безсънните нощи, контузиите, съмненията и безмилостния натиск, с който професионалните спортисти се сблъскват ежедневно.

В такава среда, запазването на психическата сила и оставането стабилен става най-голямото изкуство. За Милан тази задача е още по-специфична – позицията на вратаря във футбола е вероятно най-суровата. Докато съотборниците имат пространство да поправят грешка, всяка грешка на вратаря остава под лупа, а напрежението носи съвсем различна тежест. Неговата здрава психика не е дошла от само себе си; тя е резултат от години упорита работа върху себе си, възходи и падения, които са го калили. Милан знае, че силната глава е най-силното оръжие в спорта, и именно тази изградена психическа стабилност му позволява днес да остане спокоен, независимо колко силни са светлините на прожекторите и критиките.

"Като се има предвид, че сега разпространението на тези социални мрежи е много широко, че всеки може да види и тълкува всичко по свой начин, хората обикновено виждат резултата. Но само резултата, не виждат цената. Както всички ние подкрепяме Новак Джокович и виждаме, когато той печели Ролан Гарос, но не знаем какво е преживял, колко кръв, пот, лишения е вложил, за да стигне до този Ролан Гарос. Така и тук, хората виждат красиви снимки в Инстаграм, а абсолютно не се вижда всичко, което е „бек-ъп“, а това са много безсънни нощи, много самота и много повече уединение. Уединението понякога е по-лошо от самотата. Всяка майка знае колко е трудно, когато детето ти се разболее, а партньорът ти не е там. Когато си сам, тази липса, тази невъзможност да отидеш с партньора си на празненства, а винаги трябва да ходиш сам, което за мен стана катастрофа!"

Психиката на Милан е най-силният му коз

Милан инвестира много в своята психическа подготовка, така че коментарите в социалните мрежи не го засягат.

"Милан е вратар. А когато си вратар, трябва да имаш психика, която се различава напълно от всички останали спортисти. Когато допуснеш гол в третата минута, трябва да пазиш още 87. Само по себе си неговата психика е на сериозно ниво. Особено когато имаше мачове тук в Сърбия, където ти е сърцето, в Цървена звезда, когато играеш срещу най-конкурентния клуб, когато 30-40 хиляди фенове ти скандират негативно, дори и на Световното първенство. Той просто има някакъв механизъм, някакъв аеро-проект в главата си, който се модифицира така, че да го носи и просто тези ситуации да останат зад него. Смисълът и същността е, че когато нещо се случи, то вече се е случило, то остава зад теб. Не можеш да го поправиш, значи трябва да вървиш само напред. При спортистите това е много изразено, така че ето, и той е в този манталитет. Той е тренирал този манталитет. Когато избягаш от война, после те хвърлят в Канада, после трябва да се бориш, идваш в Белград да продаваш на пазара, после си сервитьор в Канада, после отиваш в Аржентина на 17 години без да знаеш език... Значи, това е манталитет на победител. И не само манталитет на победител, но и манталитет на някой, който се е научил да се бори за собствения си живот, собствената си сигурност."



Тя добави още:



"Когато дойдеш на мач Партизан – Звезда, дали е футбол или баскетбол, просто трябва да бъде включена една система за оцеляване и едно голямо желание. Милан е роден победител. Аз се влюбих в тази негова характерна черта на невероятно желание. Ами той, когато играем вкъщи с Филип, той и аз някакви игри, той трябва да победи или да умре, ха, ха, ха! Значи е напълно невъзможно да пусне някого. При него никога не е имало отказване, при него желанието е било още по-силно. Дори Филип не го пуска във футбола, когато играят, това е ужасно! Аз се нервирам ужасно, но просто това е в характера му."

Не искаме Филип да има етикет на дете на известни родители

Въпреки динамичния живот и разстоянието, което понякога разделя семейството, Филип изключително много липсва на татко Милан, затова всеки техен общ момент е ценен и изпълнен с особена близост. Въпреки това, независимо от кариерите и медийното внимание, Снежана и Милан са твърдо решени да възпитават сина си в духа на истински, традиционни ценности – далеч от императива на надменността и фалшивия блясък.

Те не искат Филип да израства под етикета „дете на известни родители“. Тяхната цел е той да израсне в добре възпитано, скромно момче, което уважава по-възрастните и стои здраво на земята. От малки го учат, че нищо в живота не пада от небето и че баща му и майка му са се трудили честно и упорито за всичко, което имат днес. Именно затова изграждането на собствена идентичност е ключово за тях.



"Когато беше на четири, пет, шест години, тогава мама беше главна, а сега, когато татко дойде, мама не я вижда. Мисля, че Филип сега е в този период на идентифициране с баща си, на осъзнаване на величието и стойността му като баща преди всичко, а след това и на всичките му успехи. Много му липсва и аз се старая да бъда някъде мултифункционална, да компенсирам всичко това, но е трудно, разбира се. Но ще дойде момент и когато ще се върне и със сигурност ще навакса."



Тя обясни на какво настояват по отношение на възпитанието на Филип:

"Преди всичко, че трябва да бъде добър човек, културен... В тези години е, когато трябва да се обясни на детето, че всички са еднакви, че няма разлика между хората, между децата. Той ходи на училище, където всички са облечени еднакво именно по тази причина. Няма дискриминация в нито един сегмент. Желанието ни е да бъде добър човек, да поздравява всеки културно: „добър ден“, „довиждане“, „благодаря“. Това са основните неща, които остават за цял живот. И разбира се, обясняваме му, че за всичко, което мама и татко са постигнали в живота, сме се борили много, много сме се мъчили, и че ние някъде очакваме от него, с каквото и да се занимава в живота, да има своя лична идентичност, да се занимава с това, което обича, и когато мама и татко остареят, той да бъде този, който, както мама и татко са му осигурили много неща, ще може да ни върне. И той много емоционално разбира това, защото му давам вдъхновение, че след няколко години той ще бъде този член на семейството, който ще бъде лидер, който ще се грижи за родителите си."

На забележката, че е много рядко в днешно време да се чуе такова отношение, тъй като родителите днес не очакват нищо в замяна от децата си в старостта, Снежана подчерта:

"Аз съм от Западна Сърбия и в тези краища грижата се предава от поколение на поколение. И това е нормално. Моето дете прекарва много време в моя край и мисля, че Филип не осъзнава кои са мама и татко и не осъзнава, че може би утре в живота няма да му се налага да прави нищо, защото ние ще натрупаме достатъчно в живота, за да го осигурим за цял живот. Но ние никога няма да му покажем и не сме му показали това. Винаги му казваме, че мама и татко са направили това, но че той трябва да се докаже, да учи, да се образова, да тренира, каквото и да прави в живота, за да ни помогне, когато остареем. И аз, разбира се, тъй като нашето дете е емоционално, играя на емоция: „Ами мамо, след колко години ще остареете? Разбира се, че ще бъда силен, ще се боря, ще уча, ще тренирам, за да ви помогна, както вие на мен.“ Така че с детето може да се постигне всичко, само когато е добре възпитано."

Хуманитарна дейност и вратарски лагер

Освен всички спортни успехи и професионални задължения, Милан никога не е забравял откъде е тръгнал и колко е важно да подадеш ръка на тези, които имат най-голяма нужда от помощ. Хуманитарната дейност от години е тиха, но изключително важна страна от живота му – от участие в акции за лечение на болни деца, до даряване на храна, дрехи и помощ на застрашени семейства. Това, което винаги подчертава, е желанието, когато един ден приключи състезателната си кариера, да се посвети изцяло на благотворителна дейност и да основе собствена хуманитарна фондация. Целта му е чрез системна помощ, работа с младежи и подкрепа на деца да създаде нещо трайно, което ще остане след него.



"Правеше футболни лагери, но децата идваха там, за да го видят. Имахме толкова много деца на вратарския лагер, колкото на истински футболен лагер за играчи, така че това беше синоним на това колко много децата всъщност обичат Милан. А що се отнася до хуманитарната организация, същата история като с лагера, мисля, че това просто не може да стане, докато той не е физически тук, защото всички тези хора искат и обичат да се запознаят с него, независимо от помощта, за тях това е някъде може би по-голямо удовлетворение. Така че оставихме това за периода, когато наистина приключи кариерата си. Въпросът е кога ще приключи! Мисля, че ще играе до 45 години. Шегувам се, разбира се, той е на години, когато наистина може би трябваше да приключи кариерата си миналата, по-миналата година, но физически се чувства супер. Работи много върху физическата си форма, храненето си…"

Когато прожекторите угаснат и Милан най-накрая се оттегли в заслужена спортна пенсия, те планират да осъществят най-голямото си, години наред пазено желание – да се стегнат и заедно да тръгнат на околосветско пътешествие. Това няма да бъде просто обикновено пътуване, а награда за всички години раздяла, лишения и опаковане на куфари от една дестинация към друга. Искат без напрежението на мачове, тренировки и карантини, бавно и заедно да обиколят всяко кътче на планетата, което през кариерата си са виждали само мимоходом.

А що се отнася до плановете за бъдещето, Снежана и Милан вярват, че за тях тепърва ще се говори. Може би още в някое следващо предаване, вместо за спасяванията на Милан, ще говорим за Филип и първите му големи стъпки. Родителите са там, за да го насочват и да му дават вятър в гърба, готови с гордост да го следват на всяка крачка от успешната кариера, която тепърва трябва да изгради – на терена или извън него.

"Имам, да, неосъществено желание. Това всъщност е желанието на Милан, когато приключи кариерата си, да обиколим целия свят, защото наистина не можехме да пътуваме много, за да се организираме. Когато той приключи всичко това и когато реши поне малко да се успокои, въпреки че това никога няма да е трайно, да бъде може би шест месеца, да, наистина да пътуваме. Ето, това ми е неосъщественото желание. Разбира се, да, да сме здрави, това е единственото, за което се моля, а всичко останало сме направили, а което не сме – ще го направим! А след пет години ще говорим за Филип, да ти кажа, и за неговите спортни успехи! Но хайде да е по-рано... Ами сигурна съм, знаеш, че не греша, че моята визия е невероятно добра за всичко, особено за спорта, така че съм сигурна, че след пет години ще говорим... Може би не след пет, но след осем ще говорим за майката на MVP."

Снимка: Инстаграм

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