Имат ли Верстапен и Ред Бул реален шанс за титлата?

Изглежда, че Ред Бул Рейсинг отново започва да изостава, след като по-рано през сезона показа обещаващ напредък. Лоран Мекис, шефът на отбора, отговорен за представянето, побърза да си тръгне веднага след състезанието в Зандворт.

Ред Бул стартира със значителен дефицит

Lando signs ✍️



Our reigning Drivers' Champion will remain at McLaren until at least 2030#F1 pic.twitter.com/9a1YKsi7vD — Formula 1 (@F1) August 29, 2026

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Ред Бул Рейсинг започна сезона във Формула 1 с огромно изоставане. В първите четири състезателни уикенда за сезона разликата в квалификациите и състезанията достигаше до цяла секунда. Паузата, причинена от отлагането на надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия, даде шанс на Ред Бул да навакса.

И отборът се възползва. Със значителни пакети с подобрения разликата беше намалена повече от наполовина. Както в квалификационно, така и в състезателно темпо, Ред Бул ясно се доближи до лидера Мерцедес, а следователно и до съперниците си Ферари и Макларън. Изоставане от една секунда се превърна в половин секунда, а на някои писти дори по-малко.

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Например, Макс Верстапен почти спечели полпозишън за Гран При на Монако, а четирикратният световен шампион беше изключително силен и по време на състезателния уикенд в Австрия. В тези уикенди изглеждаше, че Ред Бул е намерил правилните настройки до такава степен, че може дори да се превърне в най-големия конкурент на Мерцедес.

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Въпреки това Ред Бул бързо беше върнат към действителното разпределение на силите. В Англия и Белгия разликата отново нарасна. Макар първоначално да се сочеха с пръст високоскоростните завои, където RB22 не се представяше добре, впоследствие стана ясно, че това е тенденция. Ред Бул не успя да поддържа темпото на лидерите и в Унгария, и в Зандвоорт.

Това може да звучи странно, защото Верстапен все пак постигна добри резултати. Той завърши втори в Австрия, беше напът към подиум на Силвърстоун преди да отпадне, финишира трети в Белгия и дори втори в Унгария. Въпреки това, темпото вече подсказваше, че за Верстапен предстои по-труден период.

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В Англия Верстапен беше в добра позиция, но състезателното темпо както на Антонели, така и на двамата пилоти на Ферари, беше по-добро. Същата картина се повтори и в Белгия. Този път състезателното темпо на съотборника му Исак Хаджар също беше по-добро (с няколко спирания и съответно по-свежи гуми), но въпреки това Верстапен се озова на подиума. Подиуми, които, съдейки чисто по скоростта, бяха трудно оправдани.

В Унгария положението беше най-шокиращо. Там Верстапен беше №6 по отношение на темпото на пистата. На обиколка той беше с половин секунда по-бавен от победителя Ландо Норис. Въпреки това, за голяма своя изненада, Верстапен завърши втори. Нидерландецът беше подпомогнат от стратегическите решения на Ферари, проблемите на Антонели и отпадането на Оскар Пиастри, за да стигне до този подиум. Ред Бул не беше намерил магическите настройки изведнъж.

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Тази тенденция продължи и в Зандвоорт. Там Верстапен отново беше значително по-бавен в квалификацията от съперниците си от другите топ отбори, след което състезанието му приключи преждевременно. В състезателно темпо на Лиам Лоусън в крайна сметка му липсваше по секунда на обиколка спрямо лидерите. Картината не беше по-различна и когато Верстапен участва в спринта. Той завърши седми по чиста скорост, изпреварвайки единствено Хамилтън.

Така че възходяща тенденция вече нямаше. В последните състезания Верстапен и Ред Бул са завършвали толкова напред предимно заради грешки на другите. При Ферари – основно стратегически; при Макларън и Мерцедес – заради отпадания. По чиста скорост Ред Бул все още е едва четвъртият най-добър отбор и тази година наистина може да забрави за титлата.

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Както и по-рано през годината, Лоран Мекис напусна пистата преждевременно. Подобно на случилото се в Китай например, шефът на отбора на Ред Бул говори само пред телевизията, преди да се отправи към летището. Този път писмените медии бяха информирани предварително от комуникационния екип на Ред Бул. Твърди се, че Мекис е трябвало да напусне пистата по-рано от планираното. Странно е, че това продължава да се случва след по-слаб резултат за Ред Бул. Съвпадение?

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Снимки: Gettyimages