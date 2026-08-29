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Хамилтън: Ферари намери правилната формула, за да атакува титлата

  • 29 авг 2026 | 10:46
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Според седемкратния световен шампион Люис Хамилтън Ферари вече разполага с „правилната формула“, след като е наредил „пъзела“ от различни промени, за да преобрази отбора.

През този сезон Хамилтън открито говори за мащаба на промените, които е поискал във Ферари, за да може тимът да се бори за световната титла. В момента той е трети в класирането при пилотите, с равен брой точки (183) с Джордж Ръсел.

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Двамата изостават с 59 пункта от лидера Андреа Кими Антонели, но през 2026 Ферари успява да се бори за победи и редовни подиуми, като Хамилтън записа пет качвания на почетната стълбичка от 12 състезания, включително и първата си победа с Черните кончета в Барселона. Една от основните промени, за които Хамилтън настоя и която шефът на тима Фред Васьор успя да прокара, беше смяната на спирачната система на Ферари. Сега Хамилтън и Шарл Леклер използват спирачни дискове на Carbon Industries.

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Ферари трябва да застане изцяло зад Хамилтън, за да има шанс за титлата

Това се случва в рамките на спирачна система, която иначе е на Brembo – фирма, която се радва на силни взаимоотношения с Ферари. Промяната обаче беше направена предвид комфорта и познанията на Хамилтън с дисковете на Carbon Industries, натрупани през 12-те му сезона в Мерцедес.

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„Това е комбинация от много неща. Мисля, че направихме много промени по колата, така че не е само едно нещо; това са всички парчета от пъзела“, заяви Хамилтън.

„Преместихме много неща; имаше много промени, било то в инженерния отдел, процесите или дизайна на автомобила, който очевидно е доста по-различен в това ново поколение. Но направихме много промени и мисля, че сме в по-добра позиция. Смятам, че сега имаме страхотно сътрудничество. Отне ни около година, за да се синхронизираме, но мисля, че вече сме там.

„Движим се в правилната посока като колектив и нещата, които бях поискал, в крайна сметка се случиха с времето. Чувствам, че сега, след като постигнахме и резултати, това показва, че работи, и усещам, че имаме правилната формула.

„Така че сега удвояваме усилията си и продължаваме да се подобряваме. Миналата година едно от нещата, които казах, беше, че Ферари трябва да бъдат иноваторите и всички да ги следват.

„И тази година ние сме иноватори. Знаете, хората следват нашите дизайни на задното крило, изпускателната система, така че просто мисля, че вървим в правилната посока. Смятам, че сме в наистина добра позиция. Просто трябва да продължим да надграждаме върху тази основа, която изградихме“, завърши седемкратният шампион.

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Снимки: Gettyimages

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