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Ландо Норис остава в Макларън поне до края на 2030 година

  • 29 авг 2026 | 12:34
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Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис и Макларън се споразумяха за дългосрочно удължаване на договора, което ще задържи британеца в тима поне до края на 2030 година.

В събота сутринта Макларън обяви, че е обвързал Норис с договор за още 4 години, като в контракта има опции за многогодишно удължаване на престоя на 26-годишния пилот. Норис лично съобщи новината на персонала във фабриката в Уокинг по време на ежегодния ден на отворените врати за семейства и приятели на отбора.

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„Макларън е моят дом и съм много доволен да подпиша нов договор, който ще ме задържи в отбора поне до 2030 - заяви световният шампион. - Когато започнах това пътешествие преди девет години, бях наясно с целите, които исках да постигна: да върна Макларън начело и да печеля шампионати.

"Постигнахме тази цел, но искаме повече, искаме да продължим да побеждаваме и знаем като отбор, че сме способни да го постигнем. Нямам търпение да се върна в колата за "Монца" и съм много развълнуван от това, което ни предстои в бъдеще, както до края на този сезон, така и през следващите години.“

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Предишният договор на Норис беше до края на 2027, което на практика удължава престоя на британеца в Уокинг с още поне четири години. Съотборникът му Оскар Пиастри все още има договор до края на 2028, след като удължи своя в началото на миналата година.

Заплатите рядко се разкриват във Формула 1, но е логично Норис да получи значително увеличение на възнаграждението си след световната си титла и цялостния си напредък като пилот, който продължи и през силното първо полугодие на 2026 г. Норис се възползва от подобренията по болида на Макларън, за да спечели последните две състезания за Гран При в Унгария и Нидерландия.

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В допълнение към новия договор, Норис получи като подарък и шампионския си болид от 2025 – MCL39.

Шефът на отбора Андреа Стела заяви, че е „възхитен“ да продължи да работи с Норис в обозримо бъдеще.

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„Той е изключителен пилот, който съчетава невероятна природна скорост със зрялост, постоянство и силна отдаденост към Макларън, но преди всичко е специален човек, ценен от всички в отбора“, каза Стела.

„Откакто се присъедини към Макларън като част от нашата младежка програма, той израсна с нас и изигра централна роля за връщането на отбора начело на Формула 1. Това удължаване ни дава важна приемственост и засилва увереността ни в посоката, в която вървим заедно. С него и Оскар знаем, че можем да разчитаме не само на едно от най-силните партньорства, но и на един от най-сплотените и близки отбори във Формула 1.“

Норис дебютира във Формула 1 с Макларън през 2019 и оттогава насам той се състезава само за британския тим, като има 13 победи, 18 спечелени квалификации и 48 подиума.

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Главният изпълнителен директор на тима Зак Браун, който изигра ключова роля в развитието на Норис, заяви: „Неговият път с отбора е фантастичен пример за нашия ангажимент да идентифицираме, развиваме и подкрепяме таланти от световна класа, а постиженията му говорят сами за себе си.“

„Заедно с Андреа, Оскар и целия екип, Ландо помогна за извеждането на Макларън в нова ера на успехи в цвят „папая“, помагайки ни да преминем от дъното на решетката до две поредни конструкторски титли през 2024 и 2025 г. и първата ни пилотска титла от 17 години насам. Изключително сме развълнувани от това, което предстои, и оставаме напълно фокусирани върху продължаването на борбата за победи и шампионски титли.“

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Снимки: Gettyimages

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