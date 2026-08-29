И двете коли на Мерцедес с наказание на „Монца“?

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел също ще получи нова задвижваща система на „Монца“, а с това и наказание, за да стартира от дъното на стартовата решетка. По-рано този месец стана ясно, че лидерът в световния шампионат Андреа Кими Антонели ще използва нова задвижваща система в Италия и със сигурност ще тръгне от дъното на стартовата решетка.

Това обаче не беше потвърдено от Мерцедес, а по-скоро засега е само вариант.

Eight drivers have shared a dozen podiums in 2026 so far...



And not a single one of them has featured the same combination! 🤯#F1 pic.twitter.com/6gd0Kn11MX — Formula 1 (@F1) August 27, 2026

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„Все още не сме решили за наказанието на Джордж, но това положение важи и за двамата ни пилоти – обясни заместник-шефът на тима Брадли Лорд. – Джордж отпадна в Канада, Кими – в Барселона, а в Унгария Джордж приключи предсрочно квалификацията.

„Трябва така да пресметнем ресурса на моторите, че за края на сезона да разполагаме с възможно най-свежи и ефективни задвижващи системи. Постоянно търсим баланс между риска при използването на мотор с по-голям пробег и потенциалната загуба на точки при наказание и старт от по-задна позиция.“

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Снимки: Gettyimages