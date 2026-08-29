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  3. От Мерцедес обяснили на Ръсел заповедите от бокса на "Зандвоорт"

От Мерцедес обяснили на Ръсел заповедите от бокса на "Зандвоорт"

  • 29 авг 2026 | 12:55
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Класирането при пилотите на Мерцедес не е имало значение при използването на заповеди от бокса, които бяха използвани, за да мине Андреа Кими Антонели пред Джордж Ръсел в Гран При на Нидерландия.

След виртуалната кола за сигурност, Кими Антонели беше на различна стратегия и се движеше зад Джордж Ръсел, когато отборът поиска от британеца да пропусне съотборника си. Италианецът пресече финалната линия на второ място, докато Ръсел успя да задържи третата позиция, точно пред двамата пилоти на Ферари – Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

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Заместник-директорът на отбора Брадли Лорд и директорът на инженерния екип на пистата Андрю Шовлин коментираха решението на тима в Зандвоорт.

Лорд не се е притеснявал как ще бъде прието решението. Той заяви: „Поради ранния червен флаг и забавения график, проведохме пълния разбор в понеделник, а не веднага след състезанието. Джордж естествено постави под въпрос инструкцията, когато я получи за първи път, но разбра по-голямата картина.“

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Ръсел не е могъл да влезе в бокса по време на виртуалната кола за сигурност, защото тогава е щял да загуби позиции от пилотите на Ферари. Лорд продължи: „Също така бяхме много ясни на стратегическата среща в неделя сутринта, че разликите са твърде малки, за да могат нашите пилоти да губят време в битка помежду си. Тази дискусия послужи за основа на решението.“

„Ако позициите им бяха разменени, щяхме да действаме по абсолютно същия начин. Приоритетът беше да дадем на колата на второ място най-добрия шанс за атака, като същевременно осигурим на колата на трето място чист въздух и най-добрата възможност да защити позицията си.“

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Защо Антонели не е дал режим за изпреварване на Ръсел?

Шовлин също обясни защо на Антонели не е било наредено да остане пред Ръсел, за да му даде режим за изпреварване в битката му срещу Ферари. Британецът каза: „Обсъдихме го. Печалбата беше около две десети от секундата, главно на правата, където Джордж беше и най-уязвим. Имаше притеснение, че опитвайки нещо, което не сме репетирали, може да доведе до това двете ни коли да си попречат взаимно.“

„Тъй като печалбата във времето за обиколка не беше огромна, решихме, че е по-добре Кими да се изтегли чисто напред и да осигури на Джордж чист въздух за възможно най-добро излизане от завоя и спиране. С тези коли не можеш да следваш на разстояние от две десети. Най-добрият шанс на Ферари беше да набере инерция от последния завой или да атакува много късно при спиране.“

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„Защитата на Джордж беше изключително впечатляваща. Може би не бихте му дали дори 50 процента шанс да задържи и двете Ферари зад себе си. Виртуалната кола за сигурност помогна да се охлади ситуацията за обиколка-две и му позволи да управлява енергията си, но той изпълни защитата превъзходно“, завърши той, като похвали Ръсел.

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Снимки: Gettyimages

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