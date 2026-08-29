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Ландо Норис с интересно предупреждение към Мерцедес

  • 29 авг 2026 | 11:21
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Ландо Норис предупреди Мерцедес колко лесно може да се провали един поход към шампионската титла във Формула 1, припомняйки си два ключови момента от сезон 2025.

През миналата кампания Норис и съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри изглеждаха вкопчени в ексклузивна битка за титлата при пилотите, но Макларън почти я загуби от бързо напредващия Макс Верстапен от Ред Бул.

В Лас Вегас и двамата пилоти бяха дисквалифицирани заради износване на предпазната дъска под пода, а след това в предпоследното състезание в Катар стратегическа грешка означаваше, че нито един от двамата не влезе в бокса при появата на колата за сигурност в седмата обиколка, когато останалата част от колоната го направи. Това се случи в надпревара, в която Пирели наложи максимална дължина на стинтовете от 25 обиколки.

Това означаваше, че пилотите, които спряха в седмата обиколка, можеха да го направят отново в 32-рата и да завършат в 57-ата, докато Макларън се оказаха с напълно объркана стратегия. Пиастри завърши втори, а Норис – четвърти. Така се стигна до битка за титлата между трима пилоти във финалното състезание за първи път от 2010 година, когато в нея участваха четирима, като Норис удържа преднината си само с два пункта, за да спечели първата си корона.

През 2026 г. действащият шампион изглежда възроден, след като подобренията по болида му MCL40 му позволиха да спечели последните две състезания, връщайки го обратно в битката за титлата. Лидерът в класирането Андреа Кими Антонели има 242 точки, а Норис е на 83 зад него със 159. Джордж Ръсел и Люис Хамилтън делят второто място със 183 точки, на 59 зад Антонели. Поглеждайки напред, Норис отправи фино предупреждение към Мерцедес, че нещата могат лесно и бързо да се объркат.

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„Очевидно миналата година бяхме от губещата страна, но няма смисъл да мислим за това“, отговори Норис на въпрос дали може да причини на Антонели това, което Верстапен почти му причини през 2025.

„Честно казано, не ме интересува какво ще правя следващия уикенд или по-следващия. Хубаво е да знам, че има такава възможност и, разбира се, се надявам и двамата пилоти на Мерцедес да получат двойна дисквалификация във Вегас като нас и да решат да не влизат в бокса в Катар за безплатно спиране.

„Така че, докато правят същите грешки, вероятно ще бъде също толкова лесно. Но да, всяка година е различна. Искам да кажа, за мен все още се опитваме да наваксаме с някои неща, но засега извличам всичко възможно и това е единственото, от което мога да бъда доволен.

„Така че съм щастлив. Има още много път. Аз съм оптимист; все още вярвам, че е възможно, и това е всичко, от което се нуждая в момента“, добави действащият световен шампион.

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Снимки: Gettyimages

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