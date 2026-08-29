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  3. Макс Верстапен разкри подробности около преговорите за новия договор с Ред Бул

Макс Верстапен разкри подробности около преговорите за новия договор с Ред Бул

  • 29 авг 2026 | 11:02
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Макс Верстапен разкри, че „никога не е бил особено напрегнат“ по време на скорошните преговори, които в крайна сметка го обвързаха с Ред Бул до края на 2030 година.

Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул
Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул

Новият договор на четирикратния световен шампион слага край на месеци спекулации, че той може да напусне базирания в Милтън Кийнс отбор в търсене на ново предизвикателство. Макларън изглеждаше най-вероятната алтернатива, след като интересът от страна на Мерцедес охладня през тази година.

Макс Верстапен се намира в най-дългата си суха серия от 10 години насам
Макс Верстапен се намира в най-дългата си суха серия от 10 години насам

Въпреки че вече имаше контракт с шесткратните шампиони при конструкторите до края на сезон 2028, съществуваше възможност Верстапен да активира клауза за напускане и да прекрати престоя си по-рано. Въпреки това, точно преди последното си домашно състезание на „Зандвоорт“, нидерландският пилот сложи подписа си под новия договор. Малко след това той сподели някои детайли за процеса, заедно с шефа на отбора на Ред Бул, Лоран Мекис.

Тото Волф не се е отказал от идеята, че един ден ще работи с Верстапен
Тото Волф не се е отказал от идеята, че един ден ще работи с Верстапен

„Разговорите бяха много добри, разбира се, с Оливер [Минцлаф, управляващ директор на Ред Бул], с Лоран, с акционерите“, заяви Верстапен.

„Когато работите заедно толкова дълго време, се познавате доста добре. Ето защо нямаше и спешна нужда да бързаме и затова никога не съм имал какво толкова да кажа, защото просто стъпка по стъпка се приближавахме към споразумение“, добави той.

„Аз лично никога не съм се притеснявал. Ето защо тези въпроси преди това... Казвам това, което искам да кажа. В противен случай не казвам нищо. Така че това всъщност не променя нищо. Но поне за отбора, сега можем просто да се съсредоточим върху бъдещето, върху следващите години, и да продължим да се развиваме заедно“, завърши нидерландецът.

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Снимки: Gettyimages

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