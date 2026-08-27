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В Челси вече са избрали заместник на Енцо Фернандес, халф на Реал Мадрид е резервен вариант

  • 27 авг 2026 | 10:04
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В Челси подготвят нова мащабна оферта за привличането на Алекс Скот като заместник на Енцо Фернандес. Борнемут са категорични, че Скот не се продава, след като вече отхвърлиха предложение на стойност 64 милиона паунда именно от "сините" по-рано това лято. Въпреки това лондончани запазват силния си интерес към 23-годишния полузащитник и са готови отново да тестват решимостта на "черешките", тъй като Скот е тяхна цел номер едно за заместник на Енцо Фернандес.

Манчестър Сити е готов с оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес
Манчестър Сити е готов с оферта от 120 милиона паунда за Енцо Фернандес

Халфът на Борнемут е смятан за един от най-големите таланти в английския футбол и беше част от подготвителния лагер на Англия в Съединените щати преди Световното първенство. По-рано това лято той отказа нов договор с тима от южния бряг, тъй като поставяйки на масата желанието си да бъде продаден в по-голям отбор. Въпреки това в Борнемут продължават да ценят приноса му и продължават да се надяват, че биха могли да го убедят да подпише нов контракат, след което да бъде продаден през следващото лято.

На "Стамфорд Бридж" разглеждат и резервни варианти, между които Едуардо Камавинга от Реал Мадрид, но именно Скот остава основната цел. В същото време от Манчестър Сити продължават да напредват в разговорите за Енцо Фернандес и местните медии твърдят, че има възможност да се стигне до окончателна договорка в следващите няколко дни.

Чаби Алонсо с коментар за бъдещето на Енцо Фернандес и Педро Нето
Чаби Алонсо с коментар за бъдещето на Енцо Фернандес и Педро Нето
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Снимки: Gettyimages

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