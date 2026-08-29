Франческо Баная спрял на пистата, за да се успокои след разочарованието в Арагон

Франческо Баная разкри, че умишлено е спрял на пистата след тренировката за Гран При на Арагон вчера, за да се успокои, тъй като е бил „разочарован от себе си“ заради неуспеха да си осигури място във втората квалификационна сесия.

Двукратният шампион в MotoGP завърши като най-бавния пилот на Дукати в петъчните тренировки на „Моторланд Арагон“, като изостана на повече от секунда от задалия темпото Марко Бедзеки с Априля и финишира на 13-о място.

With the #MotoGP grid looking like this, it's going to be quite a fight later on ⚔️#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/RmzXJ7OXCY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 29, 2026

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След като през целия ден изпитваше трудности с темпото на своя заводски мотор GP26, той направи последен опит да пробие в топ 10 с нов комплект меки гуми, но опитът му се провали заради грешка в последния завой.

След сесията Баная обясни, че нарочно е спрял встрани от пистата след карирания флаг, за да се съвземе, преди да се върне в бокса.

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„В последната обиколка опитах всичко, за да вляза в топ 10. Бях близо до това да го постигна, но в последния завой просто излязох твърде широко“, каза той.

„Трябваше да спра. Не спрях в бокса, защото бях много нервен и разочарован от себе си, че не успях да завърша нито една чиста обиколка.“

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„Имах нужда да се успокоя малко, защото в такава ситуация, когато си разочарован и нервен, можеш да кажеш много неща, които не мислиш.“

„Когато работиш в трудна ситуация, е лесно да компрометираш работата на екипа, така че беше по-добре да си поема малко въздух.“

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„Когато се върнах в бокса, говорих много с екипа, за да разберем нещата. За щастие, както винаги, Алекс Маркес прави разликата в много аспекти. Така че наистина се надявам да намеря начин да следвам това, което той прави.“

Въпреки че Баная се радваше на подобрена серия от резултати преди лятната пауза, представянето и увереността му се влошиха, когато MotoGP се завърна с Гран При на Великобритания през август.

Италианецът заяви, че не се чувства комфортно на мотора си от „Силвърстоун“ насам.

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„Не очаквах такова представяне. Очаквах да бъда много по-бърз, но за съжаление беше трудно - каза той. - От "Силвърстоун" насам нещо се промени в усещането ми за работата на мотора, до "Заксенринг" бях уверен, че представянето ни се подобрява, а с това и резултатите ни се променят. Но от "Силвърстоун" не мога да правя с мотора и най-обикновени неща.

„Днес също рискувах да падна много пъти, карайки много бавно.“

Запитан къде изпитва най-големи трудности, Баная отговори: „При спиране, влизане в завоите и сцепление на задната гума. Така че, почти навсякъде.“

„Честно казано, сцеплението на задната част на пистата изглежда по-добро, защото е по-постоянно в сравнение с други. Но при мен проблемът е, че когато влизам в завоите, губя задната част, без да правя нищо. И веднага щом докосна газта, при първите 10-15%, я губя.“

„И докато не изправя напълно мотора, продължавам да превъртам и имам много движение. Така че моторът ми все още се бори да намери сцепление. Но каквото е, такова.“

За щастие, екипът работи добре и мисля, че имат добра идея за утре. Наистина се надявам, че ще проработи.“

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Снимки: Gettyimages