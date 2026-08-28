Марк Маркес с "изненадващо" 1-во място в първата тренировка в Арагон

Световният шампион Марк Маркес започна уикенда за Гран При на Арагон с „изненадващо“ първо място в първата свободна тренировка на една от най-успешните си писти.

В рамките на първите 45 минути за подготовка на „Моторланд Арагон“ заводският пилот на Дукати, който има общо осем победи на испанското трасе, завъртя най-бърза обиколка за 1:47.532. По този начин той изпревари с 0.035 секунди победителят от последното състезание във Великобритания Раул Фернандес, който излезе на второто място в самия край на сесията, когато сложи нова задна гума.

Тройката с пасив от 0.221 оформи заводският представител на Априлия Марко Бедзеки, който също записа най-бързата си обиколка в заключителните минути, въпреки че не сложи нови гуми. Зад него четвърти се нареди по-малкият от братята Маркес – Алекс, който завърши на 0.264 зад своя брат.

Петицата допълни Педро Акоста с КТМ, чиято най-добра обиколка беше с 0.713 по-слаба от рекордния тур на Марк Маркес. Акоста също така беше един от двамата пилоти, които паднаха в рамките на първата свободна тренировка на „Моторланд Арагон“, след като се озова на земята в 12-ия завой няколко минути преди показването на карирания флаг.

По-рано падане направи и Фабио Ди Джанантонио от VR46 Дукати, чиято катастрофа дойде в третия завой още в началните минути. Впоследствие италианецът успя да се върне на пистата с втория си мотор, за да даде осмото време в сесията, като пред него шести и седми се наредиха Джак Милър и съотборникът му Франко Морбидели.

При завръщането си в MotoGP след кратко отсъствие Фермин Алдегер се нареди на деветото място пред Фабио Куартараро и другия завръщат се пилот този уикенд – Йоан Зарко. Френският състезател на LCR Хонда отсъства над три месеца заради тежката контузия, която получи в Каталуния в средата на месец май, а при завръщането си завърши на малко над секунда от Марк Маркес на една от любимите писти на седемкратния шампион.

🤩 @JohannZarco1 is thrilled to be back and we are thrilled to see JoJo! #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/ZUDMO2zizb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 28, 2026

Уикендът за Гран При на Арагон, 13-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време по-късно днес с 60-минутната официална тренировка. По традиция тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за решителната фаза на утрешната квалификация на „Моторланд Арагон“.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

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Снимки: Gettyimages