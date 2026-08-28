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Марко Бедзеки поведе с нов рекорд в официалната тренировка в Арагон

  • 28 авг 2026 | 17:11
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Марко Бедзеки поведе с нов рекорд в официалната тренировка в Арагон

Марко Бедзеки оглави класирането в края на 60-минутната официална тренировка преди Гран При на Арагон, поставяйки и нов абсолютен рекорд на „Моторланд Арагон“.

В заключителните минути на сесията пилотът на Априлия завъртя тур за 1:45.455, за да излезе начело, подобрявайки с 0.249 секунди стария рекорд на испанското трасе. Втори на само 0.010 зад Бедзеки се класира Алекс Маркес, чийто брат Марк остана на третото място с пасив от 0.038.

Това бяха и единствените трима пилоти, които слязоха под стария рекорд на „Моторланд Арагон“, който беше поставен от Марк Маркес в квалификацията през миналата година. Тогава най-успешният пилот в историята на Гран При на Арагон завоюва полпозишъна с 1:45.704.

Зад Бедзеки и братята Маркес на четвъртата позиция се нареди Фабио Ди Джанантонио, а челната петица оформи Фермин Алдегер. Победителят от последното състезание във Великобритания Раул Фернандес остана шести пред лидера в шампионата Хорхе Мартин, Педро Акоста, Франко Морбидели и Йоан Зарко, които допълниха топ 10 и се класираха директно за втората фаза на утрешната квалификация.

Първи извън нея остана Диого Морейра, който изостана с 0.010 от своя съотборник в LCR Хонда Зарко и ще трябва да минава през ситото на първите 15 минути на битката за полпозишъна. Там комапния на бразилския новобранец ще правят Лука Марини, Франческо Баная, Фабио Куартараро, Жоан Мир, Алекс Ринс, Енеа Бастианини, Брад Биндър, Джак Милър, Пол Еспаргаро, Топрак Разгатлиоглу и Лоренцо Савадори.

Уикендът за Гран При на Арагон ще продължи утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране и за спринта, и за състезанието на „Моторланд Арагон“.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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