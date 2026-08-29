Йоан Зарко благодари на Пеко Баная за проявената човечност след ужасяващия инцидент в Каталуния

Видеоклип, публикуван от LCR Хонда, показа как Йоан Зарко благодари на Пеко Баная „за проявената човечност“ към него след ужасяващата му катастрофа в Барселона.

Французинът беше замесен в сблъсък с Лука Марини от Хонда и Пеко Баная от Дукати на първия завой по време на Гран При на Каталуния през май. Кракът на пилота на LCR се заклещи в мотора Дукати на Баная, докато двамата се плъзгаха през чакъла извън пистата.

Както Баная, така и Марини незабавно се притекоха на помощ на Зарко, докато чакаха пристигането на медицинския екип на мястото на инцидента. По чудо Зарко избегна сериозна контузия и не се наложи да претърпи операция, въпреки че отсъства от състезанията повече от 100 дни.

Фермин Алдегер и Йоан Зарко продължават в Гран При на Арагон

Той се завръща този уикенд за Гран При на Арагон, като впечатли в петък, бидейки единственият пилот на Хонда в топ 10 след края на тренировките. Във видео, публикувано от отбора на ЛСР в социалните мрежи, Зарко изрази своята благодарност към Баная.

Марко Бедзеки поведе с нов рекорд в официалната тренировка в Арагон

„Исках да те видя, за да ти благодаря, че прояви такава човечност в чакъла в Каталуния“, каза той.



„Всичко е наред. Не е много по-голямо. Сложих малко лед. И благодарение на тази рана успях да избегна [операцията].



„Трябваше да изчакам за операция, защото имаше риск от инфекция. А след месец и половина видяхме, че може би ще успеем да избегнем [операцията].“

Стюардите на MotoGP счетоха Зарко за виновен за инцидента и му наложиха наказание от двойна дълга обиколка за Гран При на Арагон.

MotoGP наказа контузения Йоан Зарко

Говорейки за завръщането си в петък, Зарко сподели: „Относно крака, няма болка, но на мускулите им трябваше малко време, за да свикнат отново с позицията. Веднага получих леки схващания, за които се погрижих след сесията. Тази вечер отново ще ми направят добър масаж на краката, за да ги отпусна малко, защото схващанията могат да бъдат проблем.



„Но този следобед темпото веднага беше по-бързо и по-интензивно и се върнахме в спорта! Казах си: „Уау, това е напрегнато! При първата бърза обиколка бях с Алекс Маркес, така че перфектен пилот, когото да следвам, но не бях достатъчно бърз и си помислих, че ще е проблем да вляза в топ десет.“

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages