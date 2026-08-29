Марко Бедзеки шокира Маркес и грабна полпозишъна в Арагон, унищожавайки рекорда

Марко Бедзеки шокира световния шампион Марк Маркес и спечели полпозишъна преди надпреварата за Гран При на Арагон, унищожавайки собствения си рекорд на „Моторланд Арагон“.

Still battered and bruised but no worries 💪



POLE POSITION FOR MARCO BEZZECCHI 👏#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/powNTzCzv2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 29, 2026

Пилотът на Априлия направи първата обиколка под 1:45 на испанското трасе, регистрирайки 1:44.984 в своя първи летящ тур във втората фаза на квалификацията. Впоследствие италианецът подобри своя резултат, слизайки до 1:44.962, с което подобри с цели 0.493 секунди рекорда, който постави по време на вчерашната официална тренировка в Арагон.

Бедзеки беше единственият пилот, който успя да слезе под 1:45, тъй като Марк Маркес, въпреки всички усилия, които положи, остана на 0.089 зад пилота на Априлия и ще стартира втори. Първата редица на „Моторланд Арагон“ ще оформи по-малкият от братята Маркес – Алекс, който завърши на 0.299 зад Бедзеки.

😱 @marcmarquez93 was pushing SO HARD but pole position is not meant to be this year #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/hk8dUIR9kQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 29, 2026

Победителят от последното състезание във Великобритания Раул Фернандес ще оглави втория ред пред лидера в генералното класиране Хорхе Мартин и Педро Акоста, за когото квалификацията завърши с падане на влизането в „Обратния тирбушон“. Фабио Ди Джанантонио, Франческо Баная и Йоан Зарко ще заемат позициите на третата редица пред Диого Морейра, Фермин Алдегер и Франко Морбидели, които ще си разделят четвъртия ред.

Най-бърз в края на първата фаза на квалификацията с време от 1:45.820 беше Баная, който изпревари с 0.021 Морейра и двамата се класираха за решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Морейра, който беше най-бърз след първите излизания на писта, не успя да направи летящ тур във второто си излизане, след като падна във втория завой.

Въпреки това никой не успя да изпревари пилота на LCR Хонда, а най-близо до него се доближи Джак Милър с Прамак Ямаха. Австралиецът остана на 0.118 от място във втората фаза на квалификацията и ще трябва да стартира 13-ти, разделяйки петата редица с Брад Биндър и Жоан Мир.

Зад тях от шестия ред ще потеглят Енеа Бастианини, Фабио Куартараро и Лука Марини, а Алекс Ринс, Пол Еспаргаро и Топрак Разгатлиоглу ще оформят седмата редица. Самотен на последния осми ред ще бъде Лоренцо Савадори, който този уикенд кара на мястото на контузения Ай Огура в състава на Тракхаус Априлия.

Уикендът за Гран При на Арагон, 13-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 16:00 часа българско време със спринтовата надпревара на „Моторланд Арагон“, която ще бъде с продължителност от 11 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

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Снимки: Gettyimages