Марко Бедзеки: Марк Маркес крие истинското си темпо

Марк Маркес не беше най-бързият в петъчните тренировки за Гран При на Арагон в MotoGP, а според Марко Бедзеки причината е, че той е криел истинската си скорост.

Действащият шампион в MotoGP Маркес започна уикенда в Арагон като фаворит за победата – статут, който той затвърди, след като оглави първата тренировъчна сесия в петък сутринта.

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Испанецът водеше в класирането и през по-голямата част от следобедната сесия, след като подобри собствения си рекорд на пистата, но в заключителните етапи се смъкна до трето място, след като Бедзеки и Алекс Маркес намериха допълнителна скорост в последните си бързи обиколки.

Въпреки това Бедзеки остава убеден, че заводският пилот на Дукати все още е еталонът в Арагон – писта, на която е печелил рекордните осем пъти във всички класове.

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Пилотът на Априлия направи спонтанна препратка към своя съперник за титлата, докато обобщаваше собственото си представяне.

„Чувствах се добре с мотора. Започнах добре тази сутрин, а следобед, между сесиите, успях да направя малка стъпка напред. По отношение на карането все още правя няколко грешки, но се чувствах добре“, обясни той.

„Условията на пистата винаги са много странни и се променят много бързо, така че нивото на сцепление на тази писта не е най-доброто – също и заради характеристиките на трасето. Обикновено при ъгъла на спиране никога не натоварваш предницата, така че да, усещането е винаги такова.“

„Вярно е, че Марк със сигурност криеше малко, защото дори не направи втора атака за време, и съм сигурен, че утре той ще бъде човекът, когото трябва да победим, но в момента за мен всичко е наред.“

Маркес от своя страна отрече да се е щадил в петък, настоявайки, че е натискал до краен предел още от първата сесия.

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„Това е писта за атака и аз трябва да атакувам - каза той. - Няма значение, ще видим как ще оцелея. Но фактът, че е писта с леви завои и повечето от тежките спирания са отляво, ме кара да вярвам, че няма да е проблем.“

„По тази причина преминах в режим на атака още от първата свободна тренировка.“

„Под рекорда съм, но не съм най-бързият. Това означава, че всички са супер бързи и всичко е много оспорвано. Ще бъде труден уикенд, но ние сме там, борим се с топ пилотите. Така че това е най-важното.“

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Бедзеки се бори с болката

Бедзеки оглави петъчните тренировки, въпреки че продължава да страда от двойна контузия, която получи на Гран При на Германия преди почти два месеца.

Докато ключицата му се възстановява добре след операция, коляното му, което беше сериозно наранено при катастрофата, продължава да му причинява значителна болка.

„Физически, като съм постоянно на лявата страна с коляното си... по дяволите, болката никога не изчезва напълно - обясни той. - Чувствам се по-добре в сравнение със "Силвърстоун", но по отношение на болката ще бъде тежко.“

„Тази част от шампионата, за съжаление, ще бъде трудна, защото контузията на коляното е доста неприятна.“

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

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Снимки: Gettyimages