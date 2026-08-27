Ландо Норис преговаря за заплата 60 милиона евро на сезон

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис преговаря с Макларън за нов договор, по който ще получава с 50% по-голяма заплата в сравнение с парите, за които кара сега.

Според информация на журналиста Марк Лимахер, преговорите между Норис и Макларън са започнали в края на юни, заплатата му се очаква да отскочи от 40 на 60 милиона евро и ако сделката стане факт, нейните условия ще важат още от сезон 2027.

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Сегашният договор на Норис е до края на 2027, а новият контракт се очаква да е поне за 2 сезона - до края на 2029, като той ще замести сегашната сделка. Ако условието за парите се изпълни, Норис ще стане №3 по заплата във Формула 1 след Макс Верстапен и Люис Хамилтън.

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Ландо Норис спечели световната титла във Формула 1 през миналата година, а Макларън взе втора поредна титла при конструкторите. По-рано тази година шефът на Макларън Зак Браун даде да се разбере, че тимът не се интересува от Макс Верстапен и иска да задържи двамата си титуляри Норис и Оскар Пиастри, който пък по това време миналата година беше начело в класирането в битката за титлата.

Верстапен и Ред Бул обявиха новият договор на 4-кратния световен шампион с тима точно преди домашната му Гран При на Нидерландия, като според него Макс остава в отбора до края на 2030 година.

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Снимки: Gettyimages