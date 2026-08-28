Никола Цолов за теста вчера: 700 километра по-късно...

Никола Цолов благодари на Ред Бул за дадена възможност да направи първия си тест с болид от Формула 1 в Италия.

Вчера българинът и Рейсинг Булс покриха два пъти и повече изискванията за участие на Цолов в тренировъчна сесия на Формула 1, след като той завъртя 143 обиколки и покри 702 км на писта "Енцо и Дино Ферари" в Имола.

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"700 км по-късно... всеки. един. ден. от живота си работих за този момент. Не мога да го опиша с думи, усетих каква е мечтата ми. Незабравимо. Огромно благодаря на Red Bull и VCARB за доверието и възможността", написа Цолов в социалните мрежи.

Сезонът за Никола Цолов продължава другата седмица с поредния кръг от сезона във Формула 2 на "Монца". Българския лъв е лидер в класирането с 6 победи от началото на кампанията.

Ръководителят на Рейсинг Булс засипа с похвали Никола Цолов след теста на "Имола"

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Снимки: Gettyimages