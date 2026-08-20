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Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул

  • 20 авг 2026 | 12:29
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След месеци на несигурност около бъдещето му във Формула 1, Макс Верстапен подписа нов договор с отбора на Ред Бул. Новината беше потвърдена днес от отбора.

Холандецът сложи край на спекулациите, като парафира ново споразумение с базирания в Милтън Кийнс тим. Това слага точка на един значителен период на неяснота както за пилота, така и за отбора.

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Новината идва след множество слухове, че 28-годишният състезател може да потърси ново предизвикателство. Световните шампиони Макларън се очертаха като алтернативна дестинация за Макс, докато дългогодишният интерес от страна на Мерцедес постепенно отслабваше.

Четирикратният световен шампион подписа нов договор, който ще го задържи в отбора до края на сезон 2030. Това означава, че той ще остане в спорта и за първата кампания от следващия регулаторен цикъл.

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В резултат на това Верстапен ще продължи да се състезава във Формула 1 и по време на настоящите регулации за задвижващите системи, към които той беше силно критичен от началото на сезона.

Предишният контракт на Верстапен изтичаше в края на 2028 г. и включваше опция за напускане на австрийския тим още тази година, но това вече няма да се случи.

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Неговият ангажимент към Ред Бул слага край на ключов момент от тазгодишния „пазар на пилоти“, тъй като едно от най-желаните места в шампионата вече не е свободно.

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Снимки: Imago

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