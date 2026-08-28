Роджър Федерер влиза в Залата на славата

В събота легендата на световния тенис Роджър Федерер ще получи една от най-високите симулативни и официални почести в спорта — той ще бъде официално въведен в Международната тенис зала на славата в Нюпорт, Род Айлънд. Швейцарецът, който навърши 45 години, ще бъде почетен на специална церемония заедно с известната телевизионна анализаторка и бивша тенисистка Мери Карило.

В навечерието на събитието, което той описва като „финалния си триумф“, Федерер сподели своите мисли за живота след края на професионалния си път. Носителят на 20 титли от Големия шлем признава, че с течение на времето начинът, по който оценява кариерата си, се е променил радикално.

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„Мислех си, че всичко се свежда до момента — форхендите, бекхендите, спасяването на точките за пробив и победи. С времето обаче осъзнаваш, че това става малко по-малко важно. Важното е с какво те помнят хората — как си се държал в съблекалните, в коридорите, с медиите, с директорите на турнирите и с децата, които събират топките“, обяснява Федерер.

Великият шампион допълва, че тенисът продължава да бъде основната съединителна тъкан в живота му: „Намирам се на много комфортно място днес, но все още съм щастлив да бъда част от тенис света от време на време, защото той е лепилото, което държи всичко около мен и днес. Имах най-хубавото време, създадох толкова много приятели в тура — от играчите до организаторите.“

Преди да се отправи към Нюпорт, Федерер направи емоционално завръщане на стадион „Артър Аш“ във Ню Йорк по време на демонстративния симулативен турнир от Седмицата на феновете на US Open. Това бе първото му стъпване на корта във Флъшинг Медоус от 2019 година насам.

В специалното събитие швейцарецът изигра един сет на сингъл срещу друг бивш шампион — Анди Родик, след което партнира на Джон Макенроу в мач на двойки срещу Родик и Андре Агаси. Завръщането бе специален момент за Федерер, който остава единственият тенисист в Откритата ера с пет поредни титли от US Open, спечелени от 2004 до 2008 година.

„Беше страхотен момент за мен лично да мога да кажа благодаря и сбогом пред тази публика, както и да споделя корта с Макенроу, Агаси и Родик. Това беше наистина невероятно преживяване“, сподели Федерер след мача.

През впечатляващата си кариера швейцарецът прекара 310 седмици на върха на световната ранглиста и спечели общо 103 титли на ниво ATP. С въвеждането си в Международната тенис зала на славата той официално заема своето място сред най-великите фигури в историята на този спорт.

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