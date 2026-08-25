Маестрото сложи край на спекулациите за завръщане: Не ми се занимава с допинг контрол

Швейцарецът Роджър Федерер категорично отхвърли възможността да се завърне на корта по начина, по който го направи Серина Уилямс по-рано тази година.

44-годишната американка възобнови кариерата си и участва на "Уимбълдън", а на Откритото първенство на САЩ ще участва в турнирите на двойки. Федерер, който преди няколко седмици навърши 45, обаче няма подобни планове, макар че тази вечер ще играе в демонстративен мач в Ню Йорк. Той ще изиграе един сет с Анди Родик, а след това ще изиграе и сет на двойки, в който ще си партнира с Джон МакЕнроу срещу Родик и Андре Агаси.

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"Не съм играл сет на сингъл от загубата ми на "Уимбълдън" от Хуберт Хуркач през 2021 година. Това са пет години. Не знам как ще изглеждам сега. Има много неизвестни, но съм щастлив, че отново мога да изляза на "Артър Аш" - стадион, който ме дари с толкова много незабравими моменти", каза Федерер, който е петкратен шампион на Откритото първенство на САЩ.

"Няма обаче възможност отново да ме видите да се състезавам. Но благодаря за въпроса. Това искам да бъде ясно. Първо, не ми се занимава отново с допинг контрола. Има твърде много пречки. Освен това съм зает и почти нямам време да тренирам", добави Маестрото.

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"Щастлив съм, че през цялата ми кариера успях да се опазя от тежки контузии и успявах да играя от януари до ноември. Реално никога не съм пропускал сезона в зала, този в Австралия или американските турнири. Опитвах се да бъда навсякъде. Но справянето с контузиите е сложна задача, както се вижда сега с Карлос Алкарас и Яник Синер. Най-лошото време за травма е точно преди "Ролан Гарос", защото "Уимбълдън" е залепен веднага след него, а не се знае дали ще имаш време да се възстановиш и за Откритото първенство на САЩ. Виждаме това с Карлос. Аз винаги се опитвах да балансирам нещата и да почива, когато мога, но това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Разбира се, поемал съм и рискове. Имало е случаи да играя един-два турнира в повече от нужното. Но важното за един тенисист е да може да приоритизира това, което е важно за него. Всеки играч има период от годината, в който иска да бъде на върха на възможностите си. Това е невъзможно да се случва по 20 пъти в годината", каза още Федерер.

Носителят на 20 титли от турнирите от Големия шлем определи като "сюрреалиситчно" спечелването на пет поредни титли в Ню Йорк между 2004 и 2008 година и посочи победата си над Агаси във финала през 2005 година като любимия си момент.

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