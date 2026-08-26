Федерер разкри любимия си мач от US Open и срещу кои настоящи тенисисти би искал да е играл

Членът на "Клуб №1" на АТР и петкратен шампион от "Флашинг Медоус" Роджър Федерер е в Ню Йорк, където тази нощ изигра демонстративен мач, преди да отпътува за Нюпорт, Роуд Айлънд, за въвеждането си в Международната тенис зала на славата следващия уикенд.

US Open винаги ще заема специално място в сърцето на швейцарската легенда, след като той спечели пет поредни трофея в последния за сезона турнир от Големия шлем между 2004 г. и 2008 г.

„Предполагам, че самата серия от пет поредни титли, които успях да навържа, е някак сюрреалистична, защото винаги съм знаел колко е трудно да се спечели тук, в последния голям турнир за сезона, каза Федерер. - Всички преминават през това. Всеки може да играе на твърди кортове, но с влажността, вятъра и всички промени през годините, тук просто винаги е било трудно. Така че, поглеждайки назад, мисля, че това е невероятно.“

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Федерер се е изправял срещу някои от най-добрите играчи в историята на US Open. Но кой мач тук е най-запомнящият се за него?

„Любимият ми вероятно е мачът, който имах с Агаси тук. Не знам, просто усещах, че това ще бъде специален повод за него. Аз бях защитаващ шампион и това някак си направи всичко супер готино“, сподели Федерер за финала през 2005 г. „Година по-рано вече бяхме играли пет сета при луд вятър в рамките на два дни. Обожавах съперничеството, което имах с Андре по онова време, така че да играя срещу него тук, в Ню Йорк, беше изключително специално.“

Последният мач в кариерата на Федерер беше на двойки през 2022 г. на „Лейвър Къп“. Така, докато 45-годишният швейцарец все още беше в тура на АТР, той не се състезава срещу някои от най-добрите играчи днес, включително Яник Синер и Карлос Алкарас, срещу които би искал да се изправи.

„Може би Карлос, мисля, че е вълнуващ. Никога не съм имал шанса да играя срещу него или срещу Синер. Тренирахме заедно само малко, докато те пробиваха“, каза Федерер. „За съжаление, пропуснах това поколение, има цяла група момчета, които просто изпуснах заради проблемите с коляното ми. Очевидно и с Новак би било готино. Искам да кажа, той все още е силен и се държи, което е страхотно.“

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Днешното демонстративно шоу с Анди Родик, Андре Агаси и Джон Макенроу е последната спирка на Федерер, преди кариерата му да бъде увековечена в събота в Нюпорт. Семейството му го придружава, което прави цялото преживяване още по-специално.

„Хубаво е да погледнеш назад, предполагам, още веднъж, защото животът минава бързо, особено когато имаш четири деца“, каза Федерер. - Спираш да си спомняш какво си правил или през какво си преминал. Така че е като да влезеш в машина на времето. Всичко се забавя за секунда и всъщност можеш да погледнеш назад още веднъж. Нямам нужда от това в живота си, но е хубаво, когато се случва, защото животът ми в тура беше невероятен. Обичах го, а сега и децата порастват, така че може би и те ще се насладят малко, виждайки баща си да играе.“

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