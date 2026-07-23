Роджър Федерер посети музея на Рафаел Надал в Майорка

20-кратният шампион от Големия шлем Роджър Федерер посети музея на големия си съперник в тениса и носител на 22 титли от Големия шлем Рафаел Надал в Манакор, Майорка, Испания.

„Удивително е да се види всичко това. Красиво е. Много работа е вложена в него, но преди всичко е много емоционално. Спомням си какъв беше музеят в началото, но сега е наистина впечатляващ. Прекрасен е, всичко е направено на много високо ниво, специално място. Поздравления за целия екип. Вече им казах лично: свършихте фантастична работа“, цитиран е Федерер от Eurosport Испания.

Музеят на Рафаел Надал се намира на територията на тенис академията на испанеца. Той отвори отново през 2026 г. след обширен ремонт. Музеят на Надал за първи път отвори врати за публиката през 2016 г.

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