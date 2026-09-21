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Янаки Милев преодоля квалификациите в Пловдив

  • 21 сеп 2026 | 15:27
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Янаки Милев преодоля квалификациите в Пловдив

Янаки Милев се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Пловдив с награден фонд 97 640 евро.

22-годишният българин надигра шестия поставен в пресявките Лука Вайденман (Германия) с 6:2, 6:1 за 78 минути.

След като двамата си размениха по един пробив в началото на откриващия сет, Милев осъществи още два брейка и спечели четири от следващите пет гейма, за да поведе в общия резултат. Във втората част българинът спечели пет поредни гейма и си осигури успеха, с който заработи 4 точки за ранглистата на АТП, както и 955 евро от наградния фонд на надпреварата.

В момента друг българин в лицето на Адриан Андреев също се бори за място в основната схема срещу третия поставен Душан Обрадович (Сърбия).

По-рано днес Джордж Лазаров допусна поражение от Исан Алмасан Валиенте (Испания) и отпадна във финала на квалификациите.

Директно от основната схема утре ще стартират четирима национали - Александър Василев, който получи "уайлд кард", ще играе срещу Феликс Гил (Великобритания), а Иван Иванов, също с "уайлд кард", ще срещне Филип Кристиан Джану (Румъния). Осмият поставен в основната схема Пьотр Нестеров ще се изправи срещу Карлос Табернер (Испания), а Илиян Радулов ще започне срещу квалификант.

В надпреварата на двойки ще стартират шестима български тенисисти.

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