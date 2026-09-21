Легендата на двойки Раджив Рам се сбогува емоционално с тениса

Един от най-успешните състезатели на двойки в историята на съвременния тенис, 42-годишният американец Раджив Рам, официално обяви края на професионалната си кариера. Неговото последно участие бе на Откритото първенство на САЩ, където заедно с дългогодишния си партньор Джо Солсбъри стигна до полуфиналите в надпреварата при мъжките двойки.

В емоционално изявление в социалната мрежа Инстаграм Рам отправи специално послание на благодарност към семейството си, своите треньори и фенове. Неговото обръщение отправи и вдъхновяващо послание към хората от южноазиатски произход, подчертавайки важността на това да виждаш представители на своята общност на най-високото ниво в световния спорт.

“Всички хубави неща си имат край и с цял куп емоции казвам сбогом на състезателната си кариера. Реалността е, че всичко това започна просто като игра. Винаги съм мислил, че тенисът може да бъде спорт за цял живот за мен, но никога не съм си представял, че той ще се превърне в моя живот. По пътя имаше много победи и загуби, но винаги чувствах, че целта ми в тази игра е просто да работя, за да бъда по-добър днес, отколкото бях вчера. Това беше моята движеща сила, моето „защо“ и нещо, което ме крепеше в продължение на повече от две десетилетия. И изживях най-прекрасното време от живота си, правейки го.

Към всеки човек с южноазиатски произход: тук съм, за да ви кажа, че можете да постигнете всичко, което поискате, ако му се отдадете напълно. Няма точно определен път, който трябва да следвате, и нищо не е недостижимо. Ако се устремите към постигането на мечтата си и се обградите с правилните хора, това може да се случи… аз съм живото доказателство.

И накрая, на всички, които ме подкрепяха, викаха за мен, страдаха с мен и ме обичаха… Благодаря ви. Именно вие ме превърнахте от момчето със страст на първата снимка в мъжа с цял живот от спомени на последната снимка. Надявам се, че сте се гордели с мен.

И Татко… имаше толкова много дни, които исках да споделя с теб, и този не е изключение. Липсваш ми. Обичам те. Благодаря ти. Надявам се, че съм те накарал да бъдеш най-гордият баща."

В своята забележителна кариера Раджив Рам завоюва общо шест титли от Големия шлем. При мъжките двойки той триумфира на Откритото първенство на Австралия през 2020 г., както и в три поредни издания на US Open през 2021, 2022 и 2023 г. Към това добавя и два трофея на смесени двойки от Австралия (2019 и 2021 г.) в партньорство с Барбора Крейчикова.

Рам е и двукратен олимпийски сребърен медалист. През 2016 г. в Рио де Жанейро той спечели сребро на смесени двойки в тандем с Винъс Уилямс, а през 2024 г. в Париж завоюва втория си олимпийски сребърен медал при мъжките двойки с Остин Крайчек.

През октомври 2022 г. американецът изкачи върха в световната ранглиста на ATP при двойките. През кариерата си той спечели общо 32 титли от ATP тура и приключва с впечатляващ баланс от 511 победи и 368 загуби на двойки.

Край на състезателния си път обяви и неговият дългогодишен партньор Джо Солсбъри. Двамата остават в историята като единствената двойка в Откритата ера, спечелила три поредни титли на US Open, с което слагат край на една от най-успешните ери в тениса на двойки.

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