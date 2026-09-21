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Завръщането на Яник Синер под въпрос: Азиатската серия или завръщане във Виена?

  • 21 сеп 2026 | 14:38
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Завръщането на Яник Синер под въпрос: Азиатската серия или завръщане във Виена?

Световният №1 Яник Синер не е стъпвал на корта в официален мач от триумфа си на Уимбълдън през юли. Контузия в коляното извади италианеца от цялото северноамериканско турне, включително и от Откритото първенство на САЩ. Макар първоначалните планове да предвиждаха негово завръщане на турнира в Пекин, участието му там и в цялата азиатска серия все още е под сериозен въпрос, като официално решение все още не е взето.

Бившият италиански тенисист и настоящ анализатор за "Скай Спорт Италия" Стефано Пескозолидо смята, че Синер трябва да постави физическото си здраве на първо място. Според Пескозолидо италианецът може да пропусне надпреварите в Пекин и "Мастърс"-а в Шанхай и да се завърне чак за турнира на закрити кортове във Виена, за да се подготви по най-добрия начин за финалите на АТР в Торино.

„Мисля, че той е малко по-внимателен от физическа гледна точка и иска да избегне каквито и да е усложнения. Големият шлем е основната му цел“, коментира Пескозолидо. Той припомни, че условията в Китай през миналата година бяха изключително тежки и италианецът имаше проблеми с физическото си състояние: „Той би могъл да пропусне азиатската серия и да се върне във Виена, за да бъде напълно готов за Финалите на АТР."

Завръщането на Синер идва в момент на сериозна битка за лидерската позиция в световната ранглиста. В момента той е начело с 11 500 точки, следван от шампиона от US Open Александър Зверев с 9 690 точки. Синер вече е прекарал 90 седмици като №1 в света, което го нарежда на 10-о място във вечната ранглиста по този показател. До края на сезона обаче той има да защитава общо 3 550 точки, включително 2 500 точки от трофеите си на "Мастърс"-а в Париж и Финалите на АТР.

До края на календарната година остават три ключови големи турнира в програмата – Шанхай и Париж и финалите в Торино. Предстои да видим дали Синер ще рискува с азиатското турне, или ще предпочете по-плавно завръщане в Европа.

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