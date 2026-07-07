Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Всички VIP гости напуснаха ложата, само Роджър Федерер остана

Всички VIP гости напуснаха ложата, само Роджър Федерер остана

  • 7 юли 2026 | 09:17
  • 1165
  • 0
Всички VIP гости напуснаха ложата, само Роджър Федерер остана

Роджър Федерер остана последен в Кралската ложа на Уимбълдън, докато гледаше мача на Александър Зверев на Централния корт.

Тенис легендата се завърна в Югозападен Лондон в понеделник и присъства на сензационната победа на Артър Фери над Григор Димитров. След епичния сблъсък, продължил почти четири часа, няколко звезди, седящи в Кралската ложа, си взеха почивка.

Непоколебимият Федерер обаче остана и можеше да бъде видян да седи сам, докато Зверев започваше битката си от четвъртия кръг срещу Иржи Лехечка.

44-годишният бивш тенисист беше посрещнат с овации при завръщането си на Централния корт, мястото, където спечели рекордните си осем титли на сингъл при мъжете. Той също така спечели уважението на феновете заради решимостта си да изгледа цялата програма за деня, която започна в 13:30 часа с победата на Джазмин Паолини в три сета над Александра Еала. Останалите членове на Кралската ложа в крайна сметка постепенно се върнаха, докато мачът на Зверев напредваше.

Федерер все пак си взе кратка почивка в края на първия сет, връщайки се при резултат 3:2 във втория. И Фери, и Паолини говориха с ентусиазъм за присъствието на Федерер на техните мачове.

Британецът в интервюто си на корта след своя триумф в пет сета заяви: „Там ни гледа вероятно най-великият за всички времена (посочва към Федерер). Видях го, а да играя тук пред всички вас, да победя и да имам такава подкрепа е невероятно.“

Паолини добави: „Толкова съм щастлива, че получих тази възможност и че победих – и искам да благодаря на Роджър, защото той е моят идол. Казвах си: „Остани фокусирана, не мисли за това, че той е тук!“ Гледах всичките му финали тук, така че това е невероятно усещане.“

Уимбълдън, жени, резултати:

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

11 български победи на старта на турнир до 16 г. от Тенис Европа в София

11 български победи на старта на турнир до 16 г. от Тенис Европа в София

  • 7 юли 2026 | 09:08
  • 476
  • 0
Тейлър Фриц преодоля Александър Бублик

Тейлър Фриц преодоля Александър Бублик

  • 7 юли 2026 | 08:49
  • 418
  • 1
Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън"

Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън"

  • 7 юли 2026 | 08:00
  • 1789
  • 0
Димитър Кисимов приключи участието си на двойки на "Уимбълдън"

Димитър Кисимов приключи участието си на двойки на "Уимбълдън"

  • 6 юли 2026 | 23:34
  • 1847
  • 0
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 71538
  • 223
Паолини се класира за четвъртфиналите на "Уимбълдън"

Паолини се класира за четвъртфиналите на "Уимбълдън"

  • 6 юли 2026 | 20:00
  • 717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 14765
  • 43
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 85661
  • 585
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 68865
  • 131
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 71538
  • 223
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португаля не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 24550
  • 138
България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

България "смаза" и Босна и Херцеговина на Европейското в Самоков

  • 6 юли 2026 | 19:42
  • 14386
  • 6