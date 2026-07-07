Всички VIP гости напуснаха ложата, само Роджър Федерер остана

Роджър Федерер остана последен в Кралската ложа на Уимбълдън, докато гледаше мача на Александър Зверев на Централния корт.

Тенис легендата се завърна в Югозападен Лондон в понеделник и присъства на сензационната победа на Артър Фери над Григор Димитров. След епичния сблъсък, продължил почти четири часа, няколко звезди, седящи в Кралската ложа, си взеха почивка.

Непоколебимият Федерер обаче остана и можеше да бъде видян да седи сам, докато Зверев започваше битката си от четвъртия кръг срещу Иржи Лехечка.

44-годишният бивш тенисист беше посрещнат с овации при завръщането си на Централния корт, мястото, където спечели рекордните си осем титли на сингъл при мъжете. Той също така спечели уважението на феновете заради решимостта си да изгледа цялата програма за деня, която започна в 13:30 часа с победата на Джазмин Паолини в три сета над Александра Еала. Останалите членове на Кралската ложа в крайна сметка постепенно се върнаха, докато мачът на Зверев напредваше.

Федерер все пак си взе кратка почивка в края на първия сет, връщайки се при резултат 3:2 във втория. И Фери, и Паолини говориха с ентусиазъм за присъствието на Федерер на техните мачове.

Британецът в интервюто си на корта след своя триумф в пет сета заяви: „Там ни гледа вероятно най-великият за всички времена (посочва към Федерер). Видях го, а да играя тук пред всички вас, да победя и да имам такава подкрепа е невероятно.“

Паолини добави: „Толкова съм щастлива, че получих тази възможност и че победих – и искам да благодаря на Роджър, защото той е моят идол. Казвах си: „Остани фокусирана, не мисли за това, че той е тук!“ Гледах всичките му финали тук, така че това е невероятно усещане.“

Уимбълдън, жени, резултати:

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google