Федерер, Родик и Агаси вдигнаха на крака "Артър Аш" във феноменално шоу

Ню Йорк отново се изправи на крака за един от най-великите тенисисти в историята. Роджър Федерер се завърна на емблематичния корт „Артър Аш“ за първи път от 2019 г. насам, взривявайки трибуните по време на специалното демонстративно събитие от „Fan Week“ на US Open.
В специално организирания мач от един сет 20-кратният шампион от Големия шлем се изправи срещу дългогодишния си съперник Анди Родик. Швейцарецът показа, че не е загубил от елегантността и финеса в играта си, надделявайки над американеца с 6:3.
Това бе първата поява на 5-кратния шампион на US Open на турнира от 2019 г., когато загуби на четвъртфиналите от не кой да е, а от първата българска ракета Григор Димитров, който тази вечер също имаше щастливи моменти в Северна Америка и преодоля първия квалификационен кръг.
Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open
След като пропусна изданията през 2020 и 2021 г. поради контузии, Федерер официално се оттегли от професионалния тенис през 2022 г. на Лейвър Къп. Посрещането на „Артър Аш“ донесе изключителен емоционален заряд и даде възможност на нюйоркската публика да изпрати подобаващо своя любимец.
Празникът на тениса на „Артър Аш“ продължи с мач на двойки, в който Федерер партнира на друга легенда – четирикратния шампион от US Open Джон МакЕнроу. Тяхно срещуположно присъствие на корта осигуриха Анди Родик и друг бивш номер 1 в света – Андре Агаси.
Завръщането на Федерер в САЩ е само началото на празничните дни за швейцареца. На 29 август (събота) то ще бъде последвано от официалното му приемане в Международната тенис зала на славата в Нюпорт, Род Айлънд, където той ще бъде въведен заедно с известната журналистка и бивша тенисистка Мери Карило.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google