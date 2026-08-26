Федерер, Родик и Агаси вдигнаха на крака "Артър Аш" във феноменално шоу

Ню Йорк отново се изправи на крака за един от най-великите тенисисти в историята. Роджър Федерер се завърна на емблематичния корт „Артър Аш“ за първи път от 2019 г. насам, взривявайки трибуните по време на специалното демонстративно събитие от „Fan Week“ на US Open.

The entire Federer family is here.



Things you love to see 😍 pic.twitter.com/fLJljWYVZz — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

В специално организирания мач от един сет 20-кратният шампион от Големия шлем се изправи срещу дългогодишния си съперник Анди Родик. Швейцарецът показа, че не е загубил от елегантността и финеса в играта си, надделявайки над американеца с 6:3.

Roger Federer en las noches de Nueva York es la verdadera definición de Aura. pic.twitter.com/9WqHKXh1EF — Seba Torres (@sntorres7) August 26, 2026

Това бе първата поява на 5-кратния шампион на US Open на турнира от 2019 г., когато загуби на четвъртфиналите от не кой да е, а от първата българска ракета Григор Димитров, който тази вечер също имаше щастливи моменти в Северна Америка и преодоля първия квалификационен кръг.

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

След като пропусна изданията през 2020 и 2021 г. поради контузии, Федерер официално се оттегли от професионалния тенис през 2022 г. на Лейвър Къп. Посрещането на „Артър Аш“ донесе изключителен емоционален заряд и даде възможност на нюйоркската публика да изпрати подобаващо своя любимец.

Roger Federer en las noches de Nueva York es la verdadera definición de Aura. pic.twitter.com/9WqHKXh1EF — Seba Torres (@sntorres7) August 26, 2026

Празникът на тениса на „Артър Аш“ продължи с мач на двойки, в който Федерер партнира на друга легенда – четирикратния шампион от US Open Джон МакЕнроу. Тяхно срещуположно присъствие на корта осигуриха Анди Родик и друг бивш номер 1 в света – Андре Агаси.

¡EL DOBLES DE TODOS LOS TIEMPOS! 🥰



Federer/McEnroe ganaron la exhibición por 7-5 contra Agassi/Roddick en un escenario inolvidable. ¡Vuelvan al #USOpen cuando quieran! 🥹 pic.twitter.com/ZrjJrq8Sve — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 26, 2026

Завръщането на Федерер в САЩ е само началото на празничните дни за швейцареца. На 29 август (събота) то ще бъде последвано от официалното му приемане в Международната тенис зала на славата в Нюпорт, Род Айлънд, където той ще бъде въведен заедно с известната журналистка и бивша тенисистка Мери Карило.

Andre Agassi is turning back the clock tonight and turning in a highlight reel! pic.twitter.com/dLe6ZwUfyG — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

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