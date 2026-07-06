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Роджър Федерер ще гледа Григор Димитров

  • 6 юли 2026 | 16:53
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Роджър Федерер ще гледа Григор Димитров

Тенис легендата и осемкратен шампион от "Уимбълдън" Роджър Федерер присъства днес на централния корт на британския турнир от Големия шлем.

Така швейцарецът продължава традицията да наблюдава мачовете в "Ол Инглънд Клъб" всяка година, откакто се оттегли от професионалния тенис през 2022-ра. Федерер присъства на двубоите, играни във втория понеделник на "Уимбълдън" и през миналата година, когато наблюдаваше големия си съперник Новак Джокович (Сърбия) в мача му от четвъртия кръг.

Григор Димитров срещу местната сензация Артър Фери за място на четвъртфиналите на Уимбълдън
Григор Димитров срещу местната сензация Артър Фери за място на четвъртфиналите на Уимбълдън

Днешната програма включва мачовете на Григор Димитров срещу Артър Фери (Великобритания), както и Иржи Лехечка (Чехия) срещу Александър Зверев (Германия) от мъжкия турнир, както и Джазмин Паолини (Италия) срещу Александра Еала (Филипини) при жените.

Роджър Федерер спечели осем от 20-те си титли от Големия шлем на "Уимбълдън", включително изравнен рекорд за Оупън ерата от пет поредни титли между 2003 и 2007 година. Бившият номер 1 за последно участва на турнира през 2021 година, когато достигна до четвъртфиналите, където отстъпи на поляка Хуберт Хуркач.

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