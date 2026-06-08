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Роджър Федерер се завръща на корта

  • 8 юни 2026 | 16:45
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Роджър Федерер се завръща на корта

Роджър Федерер ще се завърне отново на корта, обявиха организаторите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

"Иконата Роджър Федерер, който спечели пет поредни титли на US Open, ще се завърне на корта на Ню Йорк за последен път", се казва в съобщението на организаторите.

Швейцарската легенда, който е спечелил 20 пъти титли от турнирите от Големия шлем, ще излезе на корта "Артър Аш" на 25 август в демонстративен мач, като това ще бъде в седмицата, когато ще се играят квалификациите в турнира. Компания на Федерер ще правят Джон Макенроу, Андре Агаси и Анди Родик, които общо имат 15 титли от Големия шлем - по седем за Макенрой и Агаси, а Родик спечели трофея в Ню Йорк през 2003 година.

От четвъртък ще се продават билети и за демонстративните мачове.

Роджър Федерер завърши кариерата си през 2022 година, а спечели последната си голяма титла на Откритото първенство на Австралия през 2018. Днес той е на 44 години. През януари игра демонстративен мач на двойки на Откритото първенство на Австралия с Андре Агаси, както и австралийците Патрик Рафтър и Лейтън Хюит.

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