Харви Елиът ще играе за Валенсия

Халфът на Ливърпул Харви Елиът е пред трансфер във Валенсия. Според Матео Морето англичанинът вече е постигнал договорка с "прилепите" и е говорил с мениджъра на отбора Андони Ираола, споделяйки желанието си да получи зелена светлина за трансфера. Двата клуба все още преговарят за условията, но нагласите са, че ще стигнат до споразумение. Става дума за преотстъпване под наем без опция за закупуване.

Фабрицио Романо добавя, че Елиът е имал три предложения, но Валенсия ще спечели битката за халфа, който през миналия сезон игра под наем в Астън Вила, като в договора имаше и опция за закупуване, от която бирмингамци не се възползваха. Той изигра едва девет мача във всички турнири за "виланите" и като цяло не успя да спечели доверието на Унай Емери.

23-годишният англичанин се присъедини към Ливърпул от Фулъм през 2019 година. До момента той има 149 мача и 15 гола за първия отбор на мърсисайдци.

Harvey Elliott ya ha hablado con Andoni Iraola y le ha pedido que se incorpore al Valencia.



Las negociaciones entre ambos clubes, muy avanzadas. Va a ser una cesión. https://t.co/UHzVzejH31 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 28, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago