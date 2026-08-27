Луис Енрике за почивката на Дембеле: Така беше и миналата година, той беше, е и ще бъде ключов играч за нас

В навечерието на гостуването на Лил в мача от втория кръг на Лига 1, треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике обясни решението си да остави Усман Дембеле извън групата тази седмица. Наставникът използва възможността да подчертае колко високо цени носителя на „Златната топка“ за 2025 г., от когото очаква много и през този сезон.

Луис Енрике дава почивка на Дембеле

Кратка почивка, одобрена от всички. Преди визитата на Лил в петък, Луис Енрике оправда дадената почивка на Усман Дембеле. След като бе заменен на полувремето при равенството 2:2 с Рен в неделя, на носителя на „Златната топка“ за 2025 г. бяха предоставени няколко почивни дни, за да презареди батериите си.

Самият Луис Енрике обаче не отдава огромно значение на този факт: „Няма нищо ново. Ако си спомняте, същото се случи и миналата година. Има моменти, в които даваме време за възстановяване на определени играчи. Такъв беше случаят миналата година с Усман, Хакими и няколко други. Преди три години си спомням, че се случи с Усман и Кики (Мбапе).“

🚨🚨 LUIS ENRIQUE 🇪🇸 SORT DU SILENCE SUR LE REPOS ACCORDÉ À DEMBÉLÉ 🇫🇷🗣️ !!!!



« L'année dernière il y avait ça aussi où nous avons donné des temps de récupération aux joueurs.



Ça a été le cas avec Dembélé, Hakimi ou Mbappé les trois dernières années. Je suis un grand… pic.twitter.com/ugL43InA7E — BeFootball (@_BeFootball) August 27, 2026

За да прекрати евентуални спекулации, Луис Енрике се възползва от възможността да напомни колко високо цени своя номер 10, който отново е призван да играе ключова роля в ПСЖ през този сезон. „Аз съм голям почитател на Усман Дембеле. За нас той е основен играч, футболист от много високо ниво. Той положи големи усилия това лято, за да бъде на линия за Суперкупата на Европа (б.ред. - победата с 2:1 срещу Астън Вила). Той беше, е и ще бъде ключов играч за нас, това е ясно“, каза треньорът на двукратните европейски шампиони.

„Доволен съм. Мисля, че той взе добро решение тази седмица и че ще е необходимо да разчитаме и на други играчи през целия сезон. Няма нищо притеснително. Убеден съм, че сме на прав път“, продължи Луис Енрике относно управлението на състава си. „Знам, че всеки път, когато вземем трудно решение, около ПСЖ се вдига шум. Когато смятаме, че даден играч не се е представил добре или че има по-добри решения по време на мач, това е нормално, ние сме отбор. Така стоят нещата, трябва да се приеме. Играчите вече са свикнали с моя начин на управление. Убеден съм, че в бъдеще ще се стремим да достигнем същото ниво като в миналото.“

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Освен за Усман Дембеле, испанският треньор заяви, че е готов да даде почивка на всеки ключов играч от отбора си, ако се наложи. „Винаги съм отворен да дам почивка на играчите, които се завърнаха с по-малко почивни дни, защото са играли на Световното първенство. Много е важно да знаеш как да се откъснеш“, отбеляза той. „Същото важи и за Усман. Той положи това голямо усилие, за да бъде с отбора, и след двата финала (б.ред. - Суперкупата на Европа срещу Астън Вила и Суперкупата на Франция срещу Ланс), дойде моментът да получи малко време за отдих.“

За гостуването на Лил испанският специалист каза: „Няма лесни мачове като гост. Това е положителен сценарий, защото можем да изпробваме неща, които ще подготвим с оглед на Шампионската лига и бъдещето. Това са мачове със специална мотивация. Давиде Анчелоти? Всички го познават. Той беше много важен през последните години заедно с Карло. Харесва ми това, което показа на треньорската скамейка, и мненията за баща му. Това, което видях от него, и начинът, по който ръководеше Реал Мадрид, са много умни. Той е много добър треньор и ще може да го покаже в Лил. Ще бъде вълнуващо да се срещна с него и нямам търпение да изиграем мача".

🗣 Luis Enrique ne va pas regarder le tirage de la Ligue des champions : "Je serai tranquille, un petit tour de vélo, et on verra après... mais je signe pour le résultat des deux dernières années." pic.twitter.com/rcffugVESh — RMC Sport (@RMCsport) August 27, 2026

За жребият в Шампионската лига днес Луис Енрике каза шеговито: „Първите три години го гледах в кабинета си. И трите пъти беше катастрофално – теглехме най-трудните отбори! Днес ще взема велосипеда си и ще се разходя из Париж. А когато се върна, всички ще ме държат в течение. Но не може да бъде по-лошо от миналата година. Шегувам се, но наистина ще го направя! Ние сме в най-добрите ръце, защото там ще бъдат Оливие Гане и Луис Кампос. Ще си бъда спокоен на велосипеда , а когато се приберем вкъщи, ще видим какво ни очаква. Но съм ОК с резултатите от последните две години".

Накрая той заключи: „Повтарям, аз съм почитател на Усман Дембеле. Той е различен играч. Винаги съм му показвал доверието си. Той направи всичко за отбора. Истински лидер е на терена. Продължаваме да управляваме ситуацията по този начин.“

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