Всичко е решено: Леао ще играе в Галатасарай

Всичко около трансфера на Рафаел Леао от Милан в Галатасарай е на 100% договорено и португалецът ще продължи кариерата си в турския гранд, съобщават журналистите Флориан Плетенберг и Джанлука Ди Марцио. Сделката е на стойност 45 милиона евро, от които два милиона са под формата на бонуси. Милан ще получи и 20% от евентуалната бъдеща продажба на крилото.

"Росонерите" от доста време се опитваха да продадат Леао, като бяха готови да приемат офертите както на Галатасарай, така и на Астън Вила. Самият играч обаче имаше известни колебания къде да продължи. Сега той вече е приел условията, които са му предложили "Джим Бом". Португалецът ще подпише договор до 2030 година, като ще получава чисто по 10 милиона евро годишно плюс бонуси.

Предложението на Галатасарай към Леао е било по-добро от това на Астън Вила, което е определило решението на португалеца. Твърди се, че бирмингамци са били готови да плащат по 7 милиона евро на сезон на португалеца и са отказали да вдигнат мизата.

Леао ще лети за Истанбул в събота.

🚨💥 BREAKING | Rafael Leao to Galatasaray - DONE DEAL ✔️



Full agreement reached with AC Milan. Leao and Galatasaray have also agreed on personal terms, with Leao saying YES to the move as revealed. 100 % agreement between Leao/Gala.



€45m total package with €43m guaranteed… pic.twitter.com/AAIGfDhhXn — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 28, 2026

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