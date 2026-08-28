Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. Всичко е решено: Леао ще играе в Галатасарай

Всичко е решено: Леао ще играе в Галатасарай

  • 28 авг 2026 | 18:20
  • 3761
  • 1
Всичко е решено: Леао ще играе в Галатасарай

Всичко около трансфера на Рафаел Леао от Милан в Галатасарай е на 100% договорено и португалецът ще продължи кариерата си в турския гранд, съобщават журналистите Флориан Плетенберг и Джанлука Ди Марцио. Сделката е на стойност 45 милиона евро, от които два милиона са под формата на бонуси. Милан ще получи и 20% от евентуалната бъдеща продажба на крилото.

"Росонерите" от доста време се опитваха да продадат Леао, като бяха готови да приемат офертите както на Галатасарай, така и на Астън Вила. Самият играч обаче имаше известни колебания къде да продължи. Сега той вече е приел условията, които са му предложили "Джим Бом". Португалецът ще подпише договор до 2030 година, като ще получава чисто по 10 милиона евро годишно плюс бонуси.

Предложението на Галатасарай към Леао е било по-добро от това на Астън Вила, което е определило решението на португалеца. Твърди се, че бирмингамци са били готови да плащат по 7 милиона евро на сезон на португалеца и са отказали да вдигнат мизата.

Леао ще лети за Истанбул в събота.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Аржентина се възползва от дупка в правилата след тежките наказания

Аржентина се възползва от дупка в правилата след тежките наказания

  • 28 авг 2026 | 17:44
  • 1385
  • 2
Фарке с добри новини за Илия Груев

Фарке с добри новини за Илия Груев

  • 28 авг 2026 | 17:33
  • 3377
  • 1
Треньорът на английския съперник на Левски: За нас е привилегия да сме в Европа

Треньорът на английския съперник на Левски: За нас е привилегия да сме в Европа

  • 28 авг 2026 | 17:28
  • 1191
  • 0
Киелини: Интер е фаворит за нова титла, а Ювентус има да извърви дълъг път

Киелини: Интер е фаворит за нова титла, а Ювентус има да извърви дълъг път

  • 28 авг 2026 | 17:10
  • 1082
  • 0
Емери потвърди за Оли Уоткинс и Николас Джаксън

Емери потвърди за Оли Уоткинс и Николас Джаксън

  • 28 авг 2026 | 17:05
  • 2102
  • 0
Играчите на Атлетик Билбао саботират клуба заради президента

Играчите на Атлетик Билбао саботират клуба заради президента

  • 28 авг 2026 | 16:44
  • 2194
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 142210
  • 340
Левски сезира УЕФА за бити фенове и прекомерна агресия от гръцката полиция в Атина

Левски сезира УЕФА за бити фенове и прекомерна агресия от гръцката полиция в Атина

  • 28 авг 2026 | 19:03
  • 3027
  • 6
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 120532
  • 235
Славия 0:0 Септември

Славия 0:0 Септември

  • 28 авг 2026 | 19:00
  • 3796
  • 5
Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

  • 28 авг 2026 | 13:59
  • 33049
  • 7
Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2026 | 15:13
  • 15099
  • 14